Ці 10 порід собак вважаються найрозумніші у світі: фото і опис

Деякі породи собак мають вищий інтелект, кращу пам'ять, легше піддаються дресируванню. Якщо ви плануєте завести вірного друга, варто при виборі враховувати ще й ці якості майбутнього годованця. Які ж 10 порід вважаються найрозумнішими?

Німецька вівчарка

Про розумові здібності цієї породи знають, мабуть, всі. І не дарма. Цих собак відрізняють високий інтелект і феноменальна пам'ять.

Німецьких вівчарок часто використовують як надійних охоронців та захисників, адже вони легко впораються з будь-якою небезпекою, не бояться екстремальних ситуацій та добре піддаються дресируванню.

Вівчарки - найрозумніші у світі (фото: pixabay)

Бордер-коллі

Вони вважаються чи не найрозумнішими домашніми улюбленцями – ви можете навчити пса виконувати найбільшу кількість команд. А сам процес навчання триватиме вкрай швидко та легко.

Не забувайте, що "бордери" - дуже активні тварини, які не сильно люблять жити у квартирі та потребують багато простору.

Бордер-коллі дуже рухливі (фото: pixabay)

Пудель

Милий та кмітливий пес, який у першу чергу відрізняється своїм оригінальним зовнішнім виглядом.

А ще пуделі дуже слухняні та кмітливі, вони швидко запам'ятовують усі команди та люблять вивчати щось нове.

Пуделі милі і розумні (фото: pixabay)

Золотистий ретривер

Це надзвичайно добра та розумна порода собак, яка користується особливою популярністю, як сімейна тварини, адже добре ладнає з дітьми.

Ретривер чудово піддається дресурі, може навчитись виконувати різні команди, добре себе почуває, як у будинку, так і у квартирі.

Ретривер гарно ладнає з дітьми (фото: pixabay)

Шелті (шотландська вівчарка)

Шотландська вівчарка – це кмітлива та вірна тварина, яка може швидко навчитися розуміти усі команди та слова господарів.

І хоча шелті легко дресирується, вона може показати характер. Тому краще не говорити з шелті занадто грубо та зневажливо, адже тварина легко вловлює інтонації і може запротестувати, якщо їй щось не подобається.

Шелті - собака з характером (фото: pixabay)

Доберман-пінчер

Це дуже розумна та кмітлива порода собак. Доберман добре розуміє ієрархію, він вірний і відданий господарю. Головне – правильно показати, хто з вас головний.

Якщо будете правильно тренувати тварину, ви отримаєте надійного захисника та безстрашного собаку, який, втім, буде залишатися добрим до своїх господарів та усіх членів сім'ї.

Добермана треба правильно тренувати (фото: pixabay)

Папійон (папільйон)

Попри малі розміори, це слухняна, розумна порода, яка ніколи не може всидіти на одному місці.

Через малі розміри папійонів можна тримати у квартирі. Однак необхідно забезпечити їм регулярну активність та обов'язково щодня виходити на прогулянку.

Папійони маленькі, але кмітливі (фото: pixabay)

Австралійський скотар

Це дуже кмітлива та доброзичлива порода собак, яка добре взаємодіє з людьми та ладнає з маленькими дітьми.

Ця порода потребує регулярної фізичної активності та навантажень. Щоб випустити енергію, собаці треба багато бігати та часто займатися. На знак вдячності улюбленець порадує своїх господарів слухняністю, виконанням навіть найскладніших команд та розумінням людей з півслова чи погляду.

Скотар - розумний і дуже активний (фото: facebook.com/dog world)

Австралійська вівчарка (ауссі)

Відрізняють австралійську вівчарку зовнішні особливості: оригінальне забарвлення та довга пухнаста шерсть.

Це працелюбна та відповідальна порода, яка легко витримує будь-які умови та не застосовує силу без потреби. А ще ауссі дуже віддані та ніжні до своїх господарів, добре ладнають з дітьми та навіть з котами.

Ауссі не образять і кота (фото: Вікіпедія)

Ротвейлер

Ця міцна і потужна собака ще й має високий інтелект. Ротвейлер легко піддається дресируванню, його можна буде натренувати виконувати різноманітні команди.

Собака завжди залишається відданим господарю, це надійний захисник, який ніколи не зрадить. Єдина умова до виховання домашнього улюбленця – регулярні фізичні навантаження та тренування.

Ротвейлери сильні та розумні (фото: pixabay)