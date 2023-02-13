10 порід собак, які вважаються найдобрішими у світі (фото)

Собаки вже багато тисячоліть живуть поряд з нами. Вони служать, допомагають, розважають, втішають людей. Деякі з порід виведені для мисливства, деякі - для охорони, а деякі є настільки добрими і сімейними, що стають повноправними членами родини.

Лабрадор

Це одна з найдобріших порід у сучасному світі. Ця порода уважна, чуттєва, підходить як для дитини, так і для дорослих членів сім’ї.

Лабрадори обдаровані, мають високий інтелект. Легко навчаються, піддаються дресируванню. Часто лабрадори виконують роль няньки: грають із дітьми, охороняють їх.

Лабрадори - найдобріші у світі (фото: pixabay)

Золотистий ретривер

Одна з найпопулярніших порід у світі. Ретрівер призначений для людей, які ведуть активний спосіб життя. Одна з його спеціальностей - психотерапевт. Лікарі радять придбати породу для дітей із проблемами зі здоров’ям, з розвитком. Це послужливі, добродушні, статечні, дружні сімейні тварини.

Ретрівери не виявляють агресії, довірливі. Вони однаково дружелюбні зі знайомими людьми та з незнайомцями. Їхній довірливий, м'який характер виключає можливість стати сторожовими. Пси ніколи не кусаються, не псують меблі.

Цуценя породи золотистий ретривер (фото: pixabay)

Бішон фрізе

Собака цієї породи є пухнастою хмарою з крихітними, допитливими, вугільними очима.

Це віддані собаки-компаньйони, які добре пристосовуються до людей. Мають підхід до дітей. Вміють ладнати з іншими домашніми тваринами. Їх дресирують, готують для виступу на змаганнях.

Цікаво, що бішони вимагають себе уваги, інакше ображаються, перестають спілкуватися.

Бішони фрізе надзвичайно милі (фото: pixabay)

Мальтійська собака

Мальтійці грайливі, навіть у старості їхня енергія залишається незмінною. Іноді можуть бути незадоволені маленькими дітьми, тому мають бути під наглядом під час гри. Вони люблять людей, люблять перебувати поруч із ними, порода добре переносить умови міського життя.

Цей собака не має підшерстка, тому вона не викликає алергії, але для впевненості щенят треба підростити до 5-6 місяців.

Мальтійці гіпоалергенні (фото: pixabay)

Коллі

Це великий, стрункий, сильний собака. Але попри немалий розмір, коллі - доброзичлива витривала порода, яка добре піддається дресируванню.

Коллі позбавлена ​​агресії, тому й опинилася у рейтингу добрих тварин. Високий інтелект і орієнтованість на людину робить її найкращим сімейним собакою.

Важливо пам'ятати, що не можна поводитися з таким собакою агресивно. Коли вона завинила, достатньо погрозити їй газетою. Якщо кричати, коллі замкнеться у собі, і потім буде важко налагодити стосунки.

Коллі мають крупний розмір, але дуже добрі (фото: pixabay)

Бассет-хаунд

Бассет-хаунди – присадкуваті пси з довгими вухами. Ці розумні собаки мають унікальний нюх, бувають азартні, рухливі. Бассети товариські з дітьми, а також доброзичливі з незнайомцями.

Породу важко назвати нянькою, бассет такий самий член сім’ї, як і інші, вимагає собі рівних прав: уваги, ласки, спілкування. Не любить довго залишатись один. Прагне у відкритий простір, але й у квартирі почувається непогано.

Бассети мають супернюх (фото: pixabay)

Такса

Хоча ця собака виведена, як мисливська, вона теж належить до категорії найдобріших. Відрізняється особливим артистизмом та кмітливістю.

Представники цієї категорії собак делікатні, товариські, віддані, звикли жити поруч із людиною. Відмінні компаньйони для ігор із дитиною. Виявляють терпіння, стають вірним другом, захисником.

Такси - мисливці, але мають добрий характер (фото: pixabay)

Пудель

Пуделі люблять усіх, вірять, що оточуючі ставляться до них так само. Тому вони не можуть бути сторожовими псами.

Пуделі неревниві, впевнені у своїй винятковості. Собака ладнає з дітьми та старими. Визнає у господарі ватажка, якщо відчуває його твердість, рішучість.

Пуделі ладнають з малими і старими (фото: pixabay)

Мопс

Мопси рухливі, люблять брати участь у сімейних справах. Доброзичливі, ласкаві, сильно прив’язуються до власників. Легко набувають сторожових якостей.

Такі собаки підходять спокійним, літнім людям. Вони неагресивні, а залежно від настрою господаря можуть бути тихими, слухняними, грайливими.

Мопси витрачають багато часу на сон, у квартирі полюбляють м’які місця. Ці собачки - ненажери, люблять ласощі, вибагливі до харчування.

Мопси рухливі і добрі (фото: pixabay)

Сенбернари

Цей велетень попри розміри вважається дуже добрим до дітей. Величезні пси абсолютно незворушні, дуже дбайливо звертаються з малюками, спокійно терплять, коли немовля тягає їх за вуха і не заперечують, якщо їх намагаються осідлати. Це собаки-рятувальники, сердечне ставлення до людей у них "в крові".

І пам'ятате: до собаки слід ставитися як до члена сім’ї. Тільки тоді вона здатна подарувати господареві любов, турботу, вірність.

Сенбернари - кремезні добряки ​​​​​​​(фото: pixabay)