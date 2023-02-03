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4 найкращі породи собак для охорони приватного будинку (фото)

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П'ятниця 03 лютого 2023 18:00
4 найкращі породи собак для охорони приватного будинку (фото) Цуценя породи Акіта-іну (фото: pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

Деякі породи собак - природжені охоронці, які ідеально підходять для утримання в приватному будинку. Вони стануть для вас не тільки кращими чотирилапими друзями, але й перетворять ваш двір і дім на справжню фортецю.

Про які породи йдеться - дивіться нижче в матеріалі Styler.

Середньоазіатська вівчарка (алабай)

Собаки цієї породи чудово усвідомлюють поставлене перед ними завдання і ні за що не впустять незнайомців на територію, яка знаходиться під їхньою охороною.

4 найкращі породи собак для охорони приватного будинку (фото)

Алабай (фото: pixabay)

Німецька вівчарка

Призначення німецької вівчарки не закінчується лише ролі охоронця. Вона також може стати відданим компаньйоном і навіть дбайливою нянькою.

4 найкращі породи собак для охорони приватного будинку (фото)

Німецька вівчарка (фото: pixabay)

Кавказька вівчарка

"Кавказці" впораються з охороною ділянки навіть без спеціального дресирування. У цьому їм допомагає вроджена недовіра і навіть ворожість до всіх, крім своєї сім'ї.

4 найкращі породи собак для охорони приватного будинку (фото)

Кавказька вівчарка (фото: pixabay)

Акіта-іну

Недовіра до чужинців у собак, що належать до тієї ж породи, що й знаменитий Хатіко, також у крові. Втім, як і інші якості: витримка, фізична сила та витривалість.

4 найкращі породи собак для охорони приватного будинку (фото)

Акіта-іну (фото: pixabay)

Раніше ми писали, як зрозуміти, що ваш пес вас таємно ненавидить.

Також читайте, чому собаки на одних людей гавкають, а на інших – ні.

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