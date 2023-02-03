4 найкращі породи собак для охорони приватного будинку (фото)
Деякі породи собак - природжені охоронці, які ідеально підходять для утримання в приватному будинку. Вони стануть для вас не тільки кращими чотирилапими друзями, але й перетворять ваш двір і дім на справжню фортецю.
Про які породи йдеться - дивіться нижче в матеріалі Styler.
Середньоазіатська вівчарка (алабай)
Собаки цієї породи чудово усвідомлюють поставлене перед ними завдання і ні за що не впустять незнайомців на територію, яка знаходиться під їхньою охороною.
Алабай (фото: pixabay)
Німецька вівчарка
Призначення німецької вівчарки не закінчується лише ролі охоронця. Вона також може стати відданим компаньйоном і навіть дбайливою нянькою.
Німецька вівчарка (фото: pixabay)
Кавказька вівчарка
"Кавказці" впораються з охороною ділянки навіть без спеціального дресирування. У цьому їм допомагає вроджена недовіра і навіть ворожість до всіх, крім своєї сім'ї.
Кавказька вівчарка (фото: pixabay)
Акіта-іну
Недовіра до чужинців у собак, що належать до тієї ж породи, що й знаменитий Хатіко, також у крові. Втім, як і інші якості: витримка, фізична сила та витривалість.
Акіта-іну (фото: pixabay)
Раніше ми писали, як зрозуміти, що ваш пес вас таємно ненавидить.
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