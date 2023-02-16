Эти 10 пород собак считаются самыми умными в мире: фото и описание

Некоторые породы собак имеют более высокий интеллект, лучшую память, легче поддаются дрессировке. Если вы планируете завести верного друга, следует при выборе учитывать еще и эти качества будущего питомца. Какие же 10 пород считаются самыми умными?

Немецкая овчарка

Об умственных способностях этой породы знают, пожалуй, все. И не зря. Этих собак отличают высокий интеллект и феноменальная память.

Немецких овчарок часто используют в качестве надежных охранников и защитников, ведь они легко справятся с любой опасностью, не боятся экстремальных ситуаций и хорошо поддаются дрессировке.

Овчарки – самые умные в мире (фото: pixabay)

Бордер-колли

Они считаются едва ли не самыми умными домашними любимцами – вы можете научить собаку выполнять наибольшее количество команд. А сам процесс обучения будет проходить очень быстро и легко.

Не забывайте, что "бордеры" - очень активные животные, не сильно любящие жить в квартире и нуждающиеся в пространстве.

Бордеры-колли очень подвижны (фото: pixabay)

Пудель

Милый и сообразительный пес, в первую очередь отличающийся своим оригинальным внешним видом.

А еще пудели очень послушные и сообразительные, быстро запоминают все команды и любят изучать что-то новое.

Пудели милые и умные (фото: pixabay)

Золотистый ретривер

Это очень добрая и умная порода собак, которая пользуется особой популярностью, как семейное животное, ведь хорошо ладит с детьми.

Ретривер отлично поддается дрессуре, может научиться выполнять разные команды, хорошо себя чувствует как в доме, так и в квартире.

Ретривер отлично ладит с детьми (фото: pixabay)

Шелти (шотландская овчарка)

Шотландская овчарка – это сообразительное и верное животное, которое может быстро научиться понимать все команды и слова хозяев.

И хотя шелти легко дрессируется, она может показать характер. Поэтому лучше не говорить с шелти слишком грубо и пренебрежительно, ведь животное легко улавливает интонации и может запротестовать, если ему что-то не нравится.

Шелти – собака с характером (фото: pixabay)

Доберман-пинчер

Это очень умная и сообразительная порода собак. Доберман хорошо понимает иерархию, он верен и предан хозяину. Главное – правильно показать, кто из вас главный.

Если будете правильно тренировать животное, вы получите надежного защитника и бесстрашную собаку, которая, впрочем, будет оставаться доброй для своих хозяев и всех членов семьи.

Добермана нужно правильно тренировать (фото: pixabay)

Папийон (папильон)

Несмотря на маленькие размеры, это послушная, умная порода, которая никогда не может усидеть на одном месте.

Из-за малых размеров папийонов можно держать в квартире. Однако необходимо обеспечить им регулярную активность и обязательно каждый день выходить на прогулку.

Папийоны маленькие, но сообразительные (фото: pixabay)

Австралийская пастушья собака

Это очень сообразительная и дружелюбная порода собак, которая хорошо взаимодействует с людьми и ладит с маленькими детьми.

Эта порода нуждается в регулярной физической активности и нагрузках. Чтобы выпустить энергию, собаке нужно много бегать и часто заниматься. В благодарность любимец порадует своих хозяев послушанием, исполнением даже самых сложных команд и пониманием людей с полуслова или взгляда.

Пастушья собака – умная и очень активная (фото: facebook.com/dog world)

Австралийская овчарка (аусси)

Отличают австралийскую овчарку внешние особенности: оригинальная окраска и длинная пушистая шерсть.

Это трудолюбивая и ответственная порода, легко выдерживающая любые условия и не применяющая силу без надобности. А еще аусси очень преданы и нежны к своим хозяевам, хорошо ладят с детьми и даже с котами.

Аусси не обидят и кота (фото: Википедия)

Ротвейлер

Эта крепкая и мощная собака еще и имеет высокий интеллект. Ротвейлер легко поддается дрессировке, его можно натренировать выполнять разные команды.

Собака всегда остается преданной хозяину, это надежный защитник, который никогда не предаст. Единственное условие воспитания домашнего питомца – регулярные физические нагрузки и тренировки.

Ротвейлеры сильны и умны (фото: pixabay)