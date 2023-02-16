Эти 10 пород собак считаются самыми умными в мире: фото и описание
Некоторые породы собак имеют более высокий интеллект, лучшую память, легче поддаются дрессировке. Если вы планируете завести верного друга, следует при выборе учитывать еще и эти качества будущего питомца. Какие же 10 пород считаются самыми умными?
Об этом пишет Purina.
Немецкая овчарка
Об умственных способностях этой породы знают, пожалуй, все. И не зря. Этих собак отличают высокий интеллект и феноменальная память.
Немецких овчарок часто используют в качестве надежных охранников и защитников, ведь они легко справятся с любой опасностью, не боятся экстремальных ситуаций и хорошо поддаются дрессировке.
Овчарки – самые умные в мире (фото: pixabay)
Бордер-колли
Они считаются едва ли не самыми умными домашними любимцами – вы можете научить собаку выполнять наибольшее количество команд. А сам процесс обучения будет проходить очень быстро и легко.
Не забывайте, что "бордеры" - очень активные животные, не сильно любящие жить в квартире и нуждающиеся в пространстве.
Бордеры-колли очень подвижны (фото: pixabay)
Пудель
Милый и сообразительный пес, в первую очередь отличающийся своим оригинальным внешним видом.
А еще пудели очень послушные и сообразительные, быстро запоминают все команды и любят изучать что-то новое.
Пудели милые и умные (фото: pixabay)
Золотистый ретривер
Это очень добрая и умная порода собак, которая пользуется особой популярностью, как семейное животное, ведь хорошо ладит с детьми.
Ретривер отлично поддается дрессуре, может научиться выполнять разные команды, хорошо себя чувствует как в доме, так и в квартире.
Ретривер отлично ладит с детьми (фото: pixabay)
Шелти (шотландская овчарка)
Шотландская овчарка – это сообразительное и верное животное, которое может быстро научиться понимать все команды и слова хозяев.
И хотя шелти легко дрессируется, она может показать характер. Поэтому лучше не говорить с шелти слишком грубо и пренебрежительно, ведь животное легко улавливает интонации и может запротестовать, если ему что-то не нравится.
Шелти – собака с характером (фото: pixabay)
Доберман-пинчер
Это очень умная и сообразительная порода собак. Доберман хорошо понимает иерархию, он верен и предан хозяину. Главное – правильно показать, кто из вас главный.
Если будете правильно тренировать животное, вы получите надежного защитника и бесстрашную собаку, которая, впрочем, будет оставаться доброй для своих хозяев и всех членов семьи.
Добермана нужно правильно тренировать (фото: pixabay)
Папийон (папильон)
Несмотря на маленькие размеры, это послушная, умная порода, которая никогда не может усидеть на одном месте.
Из-за малых размеров папийонов можно держать в квартире. Однако необходимо обеспечить им регулярную активность и обязательно каждый день выходить на прогулку.
Папийоны маленькие, но сообразительные (фото: pixabay)
Австралийская пастушья собака
Это очень сообразительная и дружелюбная порода собак, которая хорошо взаимодействует с людьми и ладит с маленькими детьми.
Эта порода нуждается в регулярной физической активности и нагрузках. Чтобы выпустить энергию, собаке нужно много бегать и часто заниматься. В благодарность любимец порадует своих хозяев послушанием, исполнением даже самых сложных команд и пониманием людей с полуслова или взгляда.
Пастушья собака – умная и очень активная (фото: facebook.com/dog world)
Австралийская овчарка (аусси)
Отличают австралийскую овчарку внешние особенности: оригинальная окраска и длинная пушистая шерсть.
Это трудолюбивая и ответственная порода, легко выдерживающая любые условия и не применяющая силу без надобности. А еще аусси очень преданы и нежны к своим хозяевам, хорошо ладят с детьми и даже с котами.
Аусси не обидят и кота (фото: Википедия)
Ротвейлер
Эта крепкая и мощная собака еще и имеет высокий интеллект. Ротвейлер легко поддается дрессировке, его можно натренировать выполнять разные команды.
Собака всегда остается преданной хозяину, это надежный защитник, который никогда не предаст. Единственное условие воспитания домашнего питомца – регулярные физические нагрузки и тренировки.
Ротвейлеры сильны и умны (фото: pixabay)
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