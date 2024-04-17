Ці 10 копійок можуть принести вам до 20 тисяч гривень. Ось як їх розпізнати

Рідкісні монети номіналом 10 копійок можуть принести власнику до 20 тисяч гривень. Особливо серед колекціонерів цінується різновид, викарбуваний 1992 року.
Про те, як розпізнати цінну монету, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Монети-ягідки.
10 копійок 1992 року - обігова монета України. Серед її різновидів є звичайні і цінні екземпляри. Залежно від особливостей монети за неї можна отримати від кількох сотень гривень до пари десятків тисяч.
Монети номіналом 10 копійок карбували на Луганському верстатобудівному заводі. Під час карбування використовували різні типи штемпелів, саме тому з'явилось кілька різновидів.
До найдорожчих різновидів можна віднести:
Втім експерти зазначають, що такі монети дуже важко знайти в обігу, переважно вони уже перебувають у колекціях.
За 10 копійок 1992 року різновиду 2.21 ВАк можна виручити на аукціонах 11-18 тисяч гривень.
Характерними її ознаками є:
За 10 копійок 1994 року різновиду 2 ГБк можна отримати 2-2,6 тисячі гривень. Таку монету відрізняють:
За 10 копійок 2001 року можна отримати близько 1 тисячі гривень. Але їх також важко знайти в обігу, оскільки їх було викарбувано лише 5 000 штук.
Додамо також, що на ціну монети впливає також її стан. Якщо вона дуже пошкоджена, то колекціонери за неї заплатять нижче ринкової вартості.
Читайте також про те, яку стару вазу можна продати за 75 тисяч гривень.
Раніше ми писали про те, які 10 копійок принесуть вам 30 тисяч.