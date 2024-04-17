Ці 10 копійок можуть принести вам до 20 тисяч гривень. Ось як їх розпізнати

Чим цінні 10 копійок

10 копійок 1992 року - обігова монета України. Серед її різновидів є звичайні і цінні екземпляри. Залежно від особливостей монети за неї можна отримати від кількох сотень гривень до пари десятків тисяч.

Монети номіналом 10 копійок карбували на Луганському верстатобудівному заводі. Під час карбування використовували різні типи штемпелів, саме тому з'явилось кілька різновидів.

До найдорожчих різновидів можна віднести:

1.14ГАм

1.34АБМ

2.21ВАк

3.11ДАм

3.12ДАм

3.31ЖАг

4ВАм

Втім експерти зазначають, що такі монети дуже важко знайти в обігу, переважно вони уже перебувають у колекціях.

Як розпізнати цінну монету

За 10 копійок 1992 року різновиду 2.21 ВАк можна виручити на аукціонах 11-18 тисяч гривень.

Характерними її ознаками є:

гострий і вузький середній зуб тризуба

замкнуті п’яте і сьоме зерно третього колоса

друге гроно зображено у формі тупокутного трикутника

нанесена на гурт велика насічка

Як розпізнати цінну монету (фото: Монети-ягідки)

За 10 копійок 1994 року різновиду 2 ГБк можна отримати 2-2,6 тисячі гривень. Таку монету відрізняють:

розімкнуте четверте зерно третього колоса

четверте зерно четвертого колоса, що торкається листа

у сьомого грона хвостик не торкається ягоди

у третього грона хвостик короткий і тонкий

нанесена на гурт велика насічка

За 10 копійок 2001 року можна отримати близько 1 тисячі гривень. Але їх також важко знайти в обігу, оскільки їх було викарбувано лише 5 000 штук.

Як розпізнати цінну монету (фото: Монети-ягідки)

Додамо також, що на ціну монети впливає також її стан. Якщо вона дуже пошкоджена, то колекціонери за неї заплатять нижче ринкової вартості.