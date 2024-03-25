Такі 10 копійок принесуть 30 тисяч. Шукайте "скарб" у своїх гаманцях

Деякі українські монети, які щодня "блукають" гаманцями та кишенями, можуть виявитися неймовірно цінними. І навіть прості 10 копійок, якщо вони мають певні "родзинки", оцінюють у десятки тисяч гривень.

Як виглядає цінна монета та у чому її особливість, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Violity .

Скільки коштують 10 копійок 1992 року

Так, продавець зі Львова розмістив на аукціоні цікавий лот - монету 1992 року. На перший погляд здається, ніби ці 10 копійок нічим не відрізняються від інших. Втім, якщо ви уважно на них подивитеся, то зможете побачити декілька особливостей.

Монета 1992 року (фото: violity.com)

Уважно роздивіться літери у написі "Україна". Букви "ї" та "н" прямі, але мають цікаві "хвостики", саме за ними можна розпізнати різновид цієї монети, а саме 1.14ГАм.

Скільки коштують 10 копійок 1992 року (фото: violity.com)

Також зверніть увагу на середній зуб тризуба. Зверху він ніби потовщений. Саме ці особливості роблять таку монету по-справжньому особливою.

Свій лот власник оцінив майже у 30 тисяч гривень. Втім, колекціонери та нумізмати зможуть робити ставки та навіть підняти ціну, якщо почнуться торги.

Монета 10 копійок 1.14 ГАм (фото: violity.com)

Ця монета дуже рідкісна. Вона нечасто зустрічається навіть в колекціях, а тому справжні нумізмати буквально "полюють" за такими лотами. Втім, такий "скарб" може опинитися у будь-якому гаманці, саме тому передивляйтеся копійки, які носите із собою.