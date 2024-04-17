Эти 10 копеек могут принести вам до 20 тысяч гривен. Вот как их распознать

Чем ценны 10 копеек

10 копеек 1992 года - оборотная монета Украины. Среди ее разновидностей есть обычные и ценные экземпляры. В зависимости от особенностей монеты за нее можно получить от нескольких сотен гривен до нескольких десятков тысяч.

Монеты номиналом 10 копеек отчеканены на Луганском станкостроительном заводе. Во время чеканки использовали разные типы штемпелей, именно поэтому появилось несколько разновидностей.

К самым дорогим разновидностям можно отнести:

1.14ГАм

1.34АБМ

2.21ВАк

3.11Дам

3.12дам

3.31ЖАг

4ВАм

Впрочем, эксперты отмечают, что такие монеты очень трудно найти в обращении, преимущественно они уже находятся в коллекциях.

Как распознать ценную монету

За 10 копеек 1992 разновидности 2.21 ВАк можно выручить на аукционах 11-18 тысяч гривен.

Характерными ее признаками являются:

острый и узкий средний зуб трезубца

замкнутые пятое и седьмое зерно третьего колоса

вторая кисть изображена в форме тупоугольного треугольника

нанесенная на группу большая насечка

Как распознать ценную монету (фото: Монеты-ягодки)

За 10 копеек 1994 разновидности 2 ГБк можно получить 2-2,6 тысячи гривен. Такую монету отличают:

разомкнутое четвертое зерно третьего колоса

четвертое зерно четвертого колоса, касающегося листа

у седьмого гроздья хвостик не касается ягоды

у третьей гроздья хвостик короткий и тонкий

нанесенная на группу большая насечка

За 10 копеек 2001 можно получить около 1 тысячи гривен. Но их также трудно найти в обращении, поскольку они были отчеканены только 5 000 штук.

Как распознать ценную монету (фото: Монеты-ягодки)

Добавим также, что на цену монеты влияет и ее состояние. Если она сильно повреждена, то коллекционеры за нее заплатят ниже рыночной стоимости.