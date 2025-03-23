Цей український весняний овоч примусить вашу шкіру сяяти: зараз починається сезон

Весною в українських магазинах з'являється багато різноманітних овочів. Один із сезонних продуктів, який допоможе вам покращити стан шкіри, - це редиска.
Чому вживання редиски примусить вашу шкіру сяяти - читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).
Вона не лише додає стравам свіжості та пікантного смаку, а й містить унікальний набір вітамінів і мінералів, що роблять шкіру здоровою, чистою та сяючою.
Дієтологи та косметологи одностайні: регулярне вживання редиски позитивно впливає на зовнішній вигляд завдяки її складу.
Вітамін C
Цей потужний антиоксидант захищає клітини шкіри від пошкоджень, спричинених вільними радикалами, та стимулює вироблення колагену, що робить шкіру більш пружною та молодою.
Бета-каротин
Він допомагає вирівняти тон обличчя та надає шкірі природного сяйва.
Калій і вода
Редиска містить багато води та калію, що сприяє зволоженню шкіри зсередини, запобігаючи сухості та лущенню.
Сірка
Цей мінерал відповідає за здоров’я волосся, нігтів і шкіри, допомагаючи боротися із запаленнями та висипаннями.
Детокс-ефект
Редиска має м’які сечогінні властивості, що сприяє виведенню токсинів з організму, що позитивно впливає на колір обличчя.
Щоб отримати максимальну користь, дієтологи рекомендують вживати свіжу редиску у салатах або як перекус. Вона чудово поєднується із зеленню, оливковою олією та лимонним соком.
Окрім вживання всередину, редиску можна використовувати для домашніх масок. Натерта редиска у поєднанні з йогуртом або медом допомагає освітлити пігментні плями та освіжити шкіру.
Вас може зацікавити
В матеріалі використані такі джерела - Eat this, not That, Surrey Live, Nutrients.