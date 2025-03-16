Названо найгірші овочі, які продаються в супермаркеті весною

Навесні на прилавках українських магазинів з’являється багато свіжих овочів, однак не всі з них варто купувати у цей період. Деякі продукти можуть містити надмірну кількість нітратів, бути несмачними або навіть шкідливими для здоров’я.

Які саме овочі краще не купувати - читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Рання редиска

Редиска - один із перших весняних овочів, який багато хто із задоволенням додає до салатів. Проте в ранньому врожаї, що з’являється на ринку у березні-квітні, часто міститься велика кількість нітратів. Це пояснюється тим, що овоч вирощують у теплицях із використанням великої кількості добрив для прискорення росту. Надлишок нітратів може спричиняти отруєння, головний біль та проблеми з травленням.

Огірки

Тепличні огірки навесні часто мають водянисту структуру та позбавлені смаку. Крім того, їхня шкірка може містити сліди пестицидів, які використовують для прискореного дозрівання. Якщо дуже хочеться купити огірки, краще вибирати ті, що мають природний аромат та щільну текстуру, а перед вживанням замочити їх у воді на 30 хвилин.

Томати

Ранні помідори, які можна знайти в супермаркетах навесні, зазвичай вирощуються у штучних умовах із використанням стимуляторів росту. Вони мають щільну шкірку, водянисту текстуру та кислий смак. Крім того, такі томати можуть містити залишки хімічних речовин, які негативно впливають на роботу шлунково-кишкового тракту.

Капуста

Рання капуста може бути небезпечною через високу концентрацію нітратів, особливо у верхніх листках. Вживання такого продукту може спричинити отруєння або алергічні реакції. Якщо купуєте капусту навесні, краще знімати кілька верхніх шарів перед приготуванням.

Болгарський перець

Яскравий і привабливий весняний перець часто вирощують у теплицях, використовуючи стимулятори росту та пестициди. Саме тому навесні його смак значно поступається літнім та осіннім овочам. Особливо високий ризик перевищення норм нітратів у імпортному перці.

Як вибирати овочі навесні?

Щоб мінімізувати ризик покупки неякісних овочів, варто дотримуватися кількох правил:

Обирайте овочі середнього розміру, уникаючи надто великих або неприродно яскравих.

Звертайте увагу на запах - якщо овочі не мають вираженого аромату, це може свідчити про їхню штучність.

Перед вживанням замочуйте овочі у воді на 30-60 хвилин, щоб знизити рівень нітратів.

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