Названо найгірші фрукти, які продають у супермаркетах навесні

Навесні полиці супермаркетів наповнюються яскравими фруктами, які приваблюють покупців своїм виглядом. Однак експерти попереджають: не всі плоди є корисними в цю пору року.

Чому деякі фрукти не треба купувати весною в супермаркетах - розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Які фрукти краще не купувати весною

Деякі з них можуть містити велику кількість нітратів, бути позбавленими смаку або навіть становити загрозу для здоров’я.

Полуниця

Це один із найбільш ризикованих фруктів навесні. Більшість ранньої полуниці вирощують у тепличних умовах із використанням великої кількості добрив і стимуляторів росту. Внаслідок цього вона може містити підвищений рівень нітратів, а також мати водянистий смак.

Кавуни

Хоча кавуни традиційно асоціюються з літом, навесні вони часто містять шкідливі речовини. Для швидкого дозрівання їх обробляють хімічними препаратами, які можуть викликати розлади шлунково-кишкового тракту.

Персики та абрикоси

Ці фрукти, привезені з-за кордону в холодний сезон, часто зривають ще зеленими, а дозрівання відбувається під час транспортування. У результаті вони можуть бути твердими, несмачними та з високим вмістом консервантів.

Виноград

Ранній виноград може містити залишки пестицидів, адже для його збереження під час транспортування використовуються спеціальні хімікати. Крім того, такий виноград часто буває кислим і не має характерного аромату.

Фахівці рекомендують навесні віддавати перевагу сезонним фруктам, таким як яблука та груші, які зберігалися з осені, а також цитрусовим – апельсинам, грейпфрутам і лимонам. Вони менш схильні до хімічної обробки та містять більше корисних речовин.

Перед покупкою фруктів важливо звертати увагу на їхній вигляд і запах, а також ретельно мити перед вживанням, щоб мінімізувати ризик потрапляння шкідливих речовин в організм.

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