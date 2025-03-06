Названо найгірші фрукти, які продають у супермаркетах навесні
Навесні полиці супермаркетів наповнюються яскравими фруктами, які приваблюють покупців своїм виглядом. Однак експерти попереджають: не всі плоди є корисними в цю пору року.
Чому деякі фрукти не треба купувати весною в супермаркетах - розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Які фрукти краще не купувати весною
Деякі з них можуть містити велику кількість нітратів, бути позбавленими смаку або навіть становити загрозу для здоров’я.
Полуниця
Це один із найбільш ризикованих фруктів навесні. Більшість ранньої полуниці вирощують у тепличних умовах із використанням великої кількості добрив і стимуляторів росту. Внаслідок цього вона може містити підвищений рівень нітратів, а також мати водянистий смак.
Кавуни
Хоча кавуни традиційно асоціюються з літом, навесні вони часто містять шкідливі речовини. Для швидкого дозрівання їх обробляють хімічними препаратами, які можуть викликати розлади шлунково-кишкового тракту.
Персики та абрикоси
Ці фрукти, привезені з-за кордону в холодний сезон, часто зривають ще зеленими, а дозрівання відбувається під час транспортування. У результаті вони можуть бути твердими, несмачними та з високим вмістом консервантів.
Виноград
Ранній виноград може містити залишки пестицидів, адже для його збереження під час транспортування використовуються спеціальні хімікати. Крім того, такий виноград часто буває кислим і не має характерного аромату.
Фахівці рекомендують навесні віддавати перевагу сезонним фруктам, таким як яблука та груші, які зберігалися з осені, а також цитрусовим – апельсинам, грейпфрутам і лимонам. Вони менш схильні до хімічної обробки та містять більше корисних речовин.
Перед покупкою фруктів важливо звертати увагу на їхній вигляд і запах, а також ретельно мити перед вживанням, щоб мінімізувати ризик потрапляння шкідливих речовин в організм.
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В матеріалі використані такі джерела - Facebook-сторінка терапевта Михайла Цюрака, поради дієтологів, Wikipedia.
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