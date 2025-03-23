Этот украинский весенний овощ заставит вашу кожу сиять: сейчас начинается сезон

Весной в украинских магазинах появляется много разнообразных овощей. Один из сезонных продуктов, который поможет вам улучшить состояние кожи, - это редис.
Почему употребление редиса заставит вашу кожу сиять - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
Она не только придает блюдам свежесть и пикантный вкус, но и содержит уникальный набор витаминов и минералов, делающих кожу здоровой, чистой и сияющей.
Диетологи и косметологи единодушны: регулярное употребление редиса положительно влияет на внешний вид благодаря его составу.
Витамин C
Этот мощный антиоксидант защищает клетки кожи от повреждений, вызванных свободными радикалами, и стимулирует выработку коллагена, что делает кожу более упругой и молодой.
Бета-каротин
Он помогает выровнять тон лица и придает коже естественное сияние.
Калий и вода
Редис содержит много воды и калия, что способствует увлажнению кожи изнутри, предотвращая сухость и шелушение.
Сера
Этот минерал отвечает за здоровье волос, ногтей и кожи, помогая бороться с воспалениями и высыпаниями.
Детокс-эффект
Редис обладает мягкими мочегонными свойствами, что способствует выведению токсинов из организма, что положительно влияет на цвет лица.
Чтобы получить максимальную пользу, диетологи рекомендуют употреблять свежий редис в салатах или как перекус. Она прекрасно сочетается с зеленью, оливковым маслом и лимонным соком.
Кроме употребления внутрь, редис можно использовать для домашних масок. Натертая редиска в сочетании с йогуртом или медом помогает осветлить пигментные пятна и освежить кожу.
Вас может заинтересовать
В материале использованы следующие источники - Eat this, not That, Surrey Live, Nutrients.