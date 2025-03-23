Этот украинский весенний овощ заставит вашу кожу сиять: сейчас начинается сезон

Чем полезен редис?

Она не только придает блюдам свежесть и пикантный вкус, но и содержит уникальный набор витаминов и минералов, делающих кожу здоровой, чистой и сияющей.

Диетологи и косметологи единодушны: регулярное употребление редиса положительно влияет на внешний вид благодаря его составу.

Витамин C

Этот мощный антиоксидант защищает клетки кожи от повреждений, вызванных свободными радикалами, и стимулирует выработку коллагена, что делает кожу более упругой и молодой.

Бета-каротин

Он помогает выровнять тон лица и придает коже естественное сияние.

Калий и вода

Редис содержит много воды и калия, что способствует увлажнению кожи изнутри, предотвращая сухость и шелушение.

Сера

Этот минерал отвечает за здоровье волос, ногтей и кожи, помогая бороться с воспалениями и высыпаниями.

Детокс-эффект

Редис обладает мягкими мочегонными свойствами, что способствует выведению токсинов из организма, что положительно влияет на цвет лица.

Как правильно употреблять редиску?

Чтобы получить максимальную пользу, диетологи рекомендуют употреблять свежий редис в салатах или как перекус. Она прекрасно сочетается с зеленью, оливковым маслом и лимонным соком.

Кроме употребления внутрь, редис можно использовать для домашних масок. Натертая редиска в сочетании с йогуртом или медом помогает осветлить пигментные пятна и освежить кожу.

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