Суперовоч за 5 гривень, який мають їсти всі українці: доступний цілий рік

В умовах війни, коли доступ до різноманітних продуктів обмежений, а ціни зростають, важливо знати, які доступні та корисні продукти можуть підтримати наш організм. Цей овоч широко представлений в українських магазинах в будь-яку пору року.

Про який саме продукт йдеться - розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Який овоч необхідно їсти українцям

Одним із таких суперфудів, вартість якого не перевищує 5 гривень, є буряк. Середня ціна за кілограм овоча в Україні 21 гривні за кілограм. Виходить, що один корнеплід обходиться примірно в 5 гривень.

Наголосимо, що буряк здавна вирощується в Україні, має багатий склад вітамінів та мінералів, що робить його незамінним у раціоні.

Чим корисний буряк?

Буряк багатий на вітаміни групи B, вітамін C, калій, магній, залізо, фолієву кислоту. Вітаміни групи B необхідні для нормального функціонування нервової системи, а вітамін C зміцнює імунітет. Калій та магній підтримують роботу серцево-судинної системи, а залізо запобігає анемії. Фолієва кислота, в свою чергу, є вкрай необхідною для нормального кровотворення, та при вагітності.

Буряк містить бета-каротин, бетаїн та інші антиоксиданти, які захищають клітини від пошкодження вільними радикалами. Антиоксиданти допомагають запобігти розвитку серцево-судинних захворювань, раку та інших хронічних хвороб.

Буряк - чудове джерело клітковини, яка покращує травлення, нормалізує рівень холестерину та цукру в крові. Клітковина сприяє нормалізації роботи кишечника, та профілактиці запорів.

Буряк містить нітрати, які покращують кровообіг та знижують артеріальний тиск. Нітрати також покращують витривалість під час фізичних навантажень.

Буряк має протизапальні властивості, що робить його корисним при артриті та інших запальних захворюваннях.

Як вживати буряк?

Додавайте тертий буряк до салатів, вінегретів, смузі. Сік буряка - корисний напій, але його слід вживати в помірних кількостях.

Варений буряк - основа для багатьох традиційних українських страв, таких як борщ, оселедець під шубою, бурякові салати. Варений буряк можна додавати до гарнірів, закусок, супів.

Запечений буряк - смачний та корисний гарнір, який зберігає більше вітамінів, ніж варений. Запечений буряк, можна використовувати як самостійну страву, або у вигляді додатку до салатів.

Маринований буряк, є чудовою закускою, та доповненням до багатьох страв. Буряковий квас, є не тільки смачним, а ще й корисним напоєм.

Кому слід обмежити вживання буряка?

Попри безліч корисних властивостей, буряк має деякі протипоказання:

Людям з сечокам'яною хворобою

Буряк містить оксалати, які можуть сприяти утворенню каменів у нирках.

Людям з цукровим діабетом

Буряк містить цукор, тому його слід вживати в помірних кількостях.

Людям з гіпотонією

Буряк знижує артеріальний тиск, тому гіпотонікам слід вживати його з обережністю.

Людям з підвищеною кислотністю шлунка

Буряк може викликати печію.

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