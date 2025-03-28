Цей темп ходьби зробить вас стрункішими, ніж біг: простий секрет

Багато людей вважають, що для ефективного спалювання жиру необхідно бігати. Однак нові дослідження показують, що певний темп ходьби може бути навіть ефективнішим для схуднення, ніж традиційний біг.

В якому темпі треба ходити, щоб втрачати вагу - читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Оптимальний темп ходьби для схуднення

Вчені з Університету Сіднея провели дослідження, яке виявило, що ходьба у темпі 100-120 кроків на хвилину (приблизно 5-6 км/год) дає значний ефект у зниженні ваги. Такий рівень активності змушує організм активно спалювати жир, не створюючи надмірного навантаження на суглоби та серцево-судинну систему.

Чому швидка ходьба ефективніша за біг?

Менший ризик травм

Біг часто призводить до травм колін, гомілковостопних суглобів та спини, тоді як ходьба є м’якішою для тіла.

Краще спалювання жиру

Під час швидкої ходьби організм використовує жир як основне джерело енергії, тоді як біг частіше спалює вуглеводи.

Стабільне навантаження

Швидка ходьба дозволяє підтримувати необхідний темп і рівень навантаження довше, ніж інтенсивний біг, що сприяє кращому загальному ефекту.

Як почати ходити?

Для досягнення найкращого ефекту слід дотримуватися таких рекомендацій:

Ходіть регулярно - щонайменше 30-45 хвилин щодня.

Слідкуйте за темпом - ідеальний ритм становить 100-120 кроків на хвилину.

Поєднуйте з правильним харчуванням - збалансований раціон підсилить ефект схуднення.

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