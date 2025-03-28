Этот темп ходьбы сделает вас стройнее, чем бег: простой секрет

Многие люди считают, что для эффективного сжигания жира необходимо бегать. Однако новые исследования показывают, что определенный темп ходьбы может быть даже более эффективным для похудения, чем традиционный бег.

В каком темпе надо ходить, чтобы терять вес - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Оптимальный темп ходьбы для похудения

Ученые из Университета Сиднея провели исследование, которое показало, что ходьба в темпе 100-120 шагов в минуту (примерно 5-6 км/ч) дает значительный эффект в снижении веса. Такой уровень активности заставляет организм активно сжигать жир, не создавая чрезмерной нагрузки на суставы и сердечно-сосудистую систему.

Почему быстрая ходьба эффективнее бега?

Меньший риск травм

Бег часто приводит к травмам коленей, голеностопных суставов и спины, тогда как ходьба является более мягкой для тела.

Лучшее сжигание жира

Во время быстрой ходьбы организм использует жир как основной источник энергии, тогда как бег чаще сжигает углеводы.

Стабильная нагрузка

Быстрая ходьба позволяет поддерживать необходимый темп и уровень нагрузки дольше, чем интенсивный бег, что способствует лучшему общему эффекту.

Как начать ходить?

Для достижения наилучшего эффекта следует придерживаться следующих рекомендаций:

Ходите регулярно - не менее 30-45 минут ежедневно.

Следите за темпом - идеальный ритм составляет 100-120 шагов в минуту.

Сочетайте с правильным питанием - сбалансированный рацион усилит эффект похудения.

Вас может заинтересовать