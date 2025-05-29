Несподіваний лідер: який смартфон очолив рейтинг продажів у 2025 і хто ще в топі

Згідно зі свіжим звітом аналітиків Counterpoint Research, базова модель iPhone 16 посіла перше місце за обсягами продажів смартфонів у світі за перший квартал 2025 року. Це був перший випадок з 2022 року, коли базова модель iPhone очолила світові продажі в цей період.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на профільний сайт 9to5Mac .

iPhone 16e перевершив iPhone SE

Згідно з даними звіту, Apple посіла п'ять позицій у топ-10 найбільш продаваних смартфонів, продовживши домінувати, як і в попередні п'ять років. Чотири місця дісталися Samsung, і тільки Xiaomi змогла потрапити до списку серед інших виробників.

Найбільший внесок у продажі забезпечив саме стандартний iPhone 16, особливо в Японії, на Близькому Сході та в країнах Африки. Аналітики пов'язують зростання в Японії з поліпшенням економічної ситуації та новими правилами субсидування операторів, які виявилися вигідними для Apple.

iPhone 16 Pro Max і iPhone 16 Pro посіли друге і третє місця відповідно. Однак у Китаї попит на преміальні моделі залишається слабким на тлі програм стимулювання покупок пристроїв вартістю до 6000 юанів (близько 830 доларів), що зіграло на руку місцевим брендам на кшталт Huawei.

Також до рейтингу увійшла нова модель iPhone 16e, яка вперше стала доступною в березні й одразу посіла шосте місце. Завдяки більш сучасному дизайну і розширеному функціоналу, аналітики очікують, що вона значно перевершить свого попередника - iPhone SE.

Топ-10 найбільш продаваних смартфонів (фото: Counterpoint Research)

Samsung здала позиції, Redmi втримався

Флагман Samsung Galaxy S25 Ultra опинився на сьомому місці, втративши дві позиції порівняно з S24 Ultra роком раніше. Падіння пояснюється пізнішим стартом продажів - серія S25 вийшла ближче до кінця кварталу.

Натомість модель Galaxy A16 5G посіла п'яту сходинку завдяки стійкому попиту в Північній і Латинській Америці, а також в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. Galaxy A06, початковий смартфон Samsung, піднявся відразу на чотири позиції в топ-10 через зростання інтересу до смартфонів до 100 доларів.

Цей ціновий сегмент став найбільш швидкозростаючим за квартал і зайняв майже 20% від усіх продажів. Аналітики зазначають, що зростання пов'язане з ослабленням тиску на ланцюжки поставок і відновленням попиту в країнах, що розвиваються.

Єдиним смартфоном у рейтингу, що не належить Apple або Samsung, став Redmi 14C 4G від Xiaomi. Він показав зростання продажів на 43% порівняно з минулим роком завдяки високій популярності в Латинській Америці, на Близькому Сході та в Африці. Аналітики зазначають, що успіх моделі відображає здатність компанії пропонувати корисні функції за агресивно конкурентною ціною.