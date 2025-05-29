Неожиданный лидер: какой смартфон возглавил рейтинг продаж в 2025 году и кто еще в топе

Согласно свежему отчету аналитиков Counterpoint Research, базовая модель iPhone 16 заняла первое место по объемам продаж смартфонов в мире за первый квартал 2025 года. Это был первый случай с 2022 года, когда базовая модель iPhone возглавила мировые продажи в этот период.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на профильный сайт 9to5Mac .

iPhone 16e превзошел iPhone SE

Согласно данным отчета, Apple заняла пять позиций в топ-10 самых продаваемых смартфонов, продолжив доминировать, как и в предыдущие пять лет. Четыре места достались Samsung, и только Xiaomi смогла попасть в список среди других производителей.

Наибольший вклад в продажи обеспечил именно стандартный iPhone 16, особенно в Японии, на Ближнем Востоке и в странах Африки. Аналитики связывают рост в Японии с улучшением экономической ситуации и новыми правилами субсидирования операторов, которые оказались выгодны для Apple.

iPhone 16 Pro Max и iPhone 16 Pro заняли второе и третье места соответственно. Однако в Китае спрос на премиальные модели остается слабым на фоне программ стимулирования покупок устройств стоимостью до 6000 юаней (около 830 долларов), что сыграло на руку местным брендам вроде Huawei.

Также в рейтинг вошла новая модель iPhone 16e, которая впервые стала доступна в марте и сразу заняла шестое место. Благодаря более современному дизайну и расширенному функционалу, аналитики ожидают, что она значительно превзойдет своего предшественника - iPhone SE.

Топ-10 самых продаваемых смартфонов (фото: Counterpoint Research)

Samsung сдала позиции, Redmi удержался

Флагман Samsung Galaxy S25 Ultra оказался на седьмом месте, потеряв две позиции по сравнению с S24 Ultra годом ранее. Падение объясняется более поздним стартом продаж - серия S25 вышла ближе к концу квартала.

Зато модель Galaxy A16 5G заняла пятую строчку благодаря устойчивому спросу в Северной и Латинской Америке, а также в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Galaxy A06, начальный смартфон Samsung, поднялся сразу на четыре позиции в топ-10 из-за роста интереса к смартфонам до 100 долларов.

Этот ценовой сегмент стал самым быстрорастущим за квартал и занял почти 20% от всех продаж. Аналитики отмечают, что рост связан с ослаблением давления на цепочки поставок и восстановлением спроса в развивающихся странах.

Единственным смартфоном в рейтинге, не принадлежащим Apple или Samsung, стал Redmi 14C 4G от Xiaomi. Он показал рост продаж на 43% по сравнению с прошлым годом благодаря высокой популярности в Латинской Америке, на Ближнем Востоке и в Африке. Аналитики отмечают, что успех модели отражает способность компании предлагать полезные функции по агрессивно конкурентной цене.