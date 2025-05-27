Топ за свої гроші. 5 Android-смартфонів до 20 000 гривень, які не підведуть

Вибрати хороший смартфон і не переплатити - завдання не з простих, особливо коли ринок переповнений десятками моделей. Однак і серед доступних Android-пристроїв є справжні знахідки, які пропонують відмінне співвідношення ціни та якості.

Про 5 таких смартфонів розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на технологічне видання Engadget .

OnePlus Nord N30 5G OnePlus Nord N30 5G

Вартість: від 10 000 гривень

OnePlus Nord N30 5G виділяється серед бюджетних моделей завдяки чипсету Snapdragon 695 5G, що забезпечує високу продуктивність. Його 6,7-дюймовий дисплей з частотою оновлення 120 Гц рідко зустрічається в цій ціновій категорії.

Смартфон отримав 8 ГБ оперативної пам'яті і 128 ГБ вбудованої, а також швидку дротову зарядку потужністю 50 Вт.

Головний мінус - відсутність офіційного захисту від води і пилу.

OnePlus Nord N30 5G

Samsung Galaxy A15 5G

Вартість: від 6 500 гривень

Samsung Galaxy A15 5G виділяється серед бюджетних моделей завдяки 6,5-дюймовому OLED-дисплею з яскравою картинкою і частотою оновлення 90 Гц. Пристрій оснащений 50-МП основною камерою з гарною зйомкою в умовах низької освітленості, до 8 ГБ оперативної пам'яті і 256 ГБ вбудованої пам'яті.

Ємність акумулятора становить значні 5 000 мА/год, що забезпечує довгу роботу без підзарядки. У дизайні використано матовий полікарбонат, який за відчуттями ближче до скла, ніж до дешевого пластику.

Крім того, смартфон отримає чотири роки оновлень безпеки і три роки оновлень операційної системи - це вище середнього для цього цінового сегмента. Головний мінус - досить нудний зовнішній вигляд.

Samsung Galaxy A15 5G

Moto G Play (2024)

Вартість: від 3 000 гривень

Moto G Play (2024) пропонує збалансоване поєднання продуктивності та функціоналу за доступною ціною. Смартфон оснащений процесором Snapdragon 680, 4 ГБ оперативної пам'яті та 64 ГБ вбудованої пам'яті з можливістю розширення через microSD.

6,5-дюймовий LCD-екран з частотою оновлення 90 Гц забезпечує плавну і чітку картинку. Апарат отримав захист від пилу та бризок за стандартом IP52, що рідко зустрічається в бюджетних моделях. Це простий і надійний смартфон для виконання повсякденних завдань.

Головний мінус - обмежений обсяг вбудованої пам'яті.

Moto G Play (2024) (фото: Engadget)

Google Pixel 8a

Вартість: від 11 500 гривень

Google Pixel 8a - один з найкращих смартфонів у верхньому ціновому сегменті до 500 доларів. У нього яскравий 6,1-дюймовий OLED-дисплей з частотою оновлення 120 Гц, потужна основна камера на 64 МП і гідна автономність.

Серед додаткових переваг - підтримка бездротової зарядки і висока продуктивність. При ціні близько 400 доларів Pixel 8a стає вигідним вибором для тих, хто шукає якісний і функціональний смартфон.

З мінусів - повільна бездротова зарядка та широкі рамки навколо екрана.

Google Pixel 8a (фото: Engadget)

Nothing Phone 3a Pro

Вартість: від 19 800 гривень

Nothing Phone 3a Pro виділяється незвичайним прозорим корпусом, який дає змогу побачити внутрішні компоненти смартфона. Він оснащений яскравим 6,77-дюймовим OLED-екраном з частотою оновлення 120 Гц, акумулятором ємністю 5 000 мА/год і продуктивним процесором Snapdragon 7s Gen 3.

Серед ключових особливостей - 3-кратний перископічний телеоб'єктив, рідкісний для цієї цінової категорії. Смартфон працює на чистій, але налаштовуваній версії Android.

Головні мінуси - відсутність бездротової зарядки і слабкі динаміки.

Nothing Phone 3a Pro (фото: Engadget)