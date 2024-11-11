Топ-10 найпопулярніших смартфонів на світовому ринку, які найчастіше обирають покупці

Компанія Counterpoint Research провела аналіз ринку смартфонів та визначила лідерів продажів за третій квартал 2024 року.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на веб-сайт PhoneArena , що спеціалізується на оглядах та новинах у галузі мобільних технологій.

Які смартфони найчастіше купують люди

Apple iPhone 15 став найбільш продаваним смартфоном у світі в третьому кварталі 2024 року, за ним слідують iPhone 15 Pro Max і iPhone 15 Pro, згідно з даними дослідження Global Handset Model Sales Tracker від Counterpoint Research.

Samsung зберіг найбільшу присутність у глобальному списку 10 найпродаваніших смартфонів з п'ятьма позиціями, за ним слідують Apple з чотирма і Xiaomi з однієї. Цей розподіл залишався стійким з 2023 року, що свідчить про стабільні споживчі переваги.

Незважаючи на невелике зниження частки Apple у топ-10, присутність Samsung зросла, що дозволило зберегти сукупну частку ринку топ-10 смартфонів на рівні близько 19 відсотків.

Зростання переваги споживачів до висококласних смартфонів поступово скорочує розрив у ринковій частці між базовими і Pro-варіантами iPhone. Вперше за третій квартал половину всіх продажів iPhone забезпечили Pro-версії. Ця зміна допомагає Apple стимулювати продаж дорожчих пристроїв.

Крім того, споживачі віддають перевагу останнім моделям iPhone, особливо на ринках, що розвиваються, що ще більше сприяє зростанню продажів Apple. Ця тенденція підтримується привабливими схемами фінансування та програмами обміну, що робить останні моделі iPhone доступнішими для широкого кола доходів.

Samsung Galaxy S24 зберіг своє місце у топ-10 третій квартал поспіль. Крім того, вперше за третій квартал з 2018 року до рейтингу потрапив варіант серії Galaxy S. Продаж серії Galaxy S24 був в основному обумовлений сильним маркетинговим фокусом на його можливостях штучного інтелекту.

Серія Galaxy A від Samsung зайняла чотири місця в топ-10 завдяки ширшій присутності в різних регіонах та фокусу на більших сегментах клієнтів у бюджетному та середньому цінових діапазонах.

Samsung ефективно позиціонував ці пристрої з конкурентоспроможною ціною та більш тривалою підтримкою програмного забезпечення. Однак у топі висококласні телефони серії Galaxy A були витіснені смартфонами серій Galaxy S та A середнього сегменту.

Xiaomi Redmi 13C, який прийшов на зміну Redmi 12C минулого року, зберіг своє місце в списку другий квартал поспіль завдяки своїй доступності та присутності на ринках, що розвиваються. Телефон виділяється у своєму ціновому сегменті найкращими характеристиками.

Apple та Samsung продовжують зміцнювати свої преміальні позиції за допомогою Apple Intelligence та Galaxy AI, що допоможе їм і надалі домінувати у цих рейтингах. Обидва бренди використовують штучний інтелект як відмінну рису в преміальному сегменті.

Найпопулярніші смартфони в 3 кварталі 2024 і 2023 років (фото: Counterpoint Research)