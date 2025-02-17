Цей незвичний "синій" чай знижує рівень холестерину і омолоджує шкіру

Чай анчан має незвичайний смак та синій колір. Напій зданий уникнути певних проблем зі здоров'ям, таких як діабет, високий рівень холестерину та хвороба Альцгеймера.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт The Mirror .

Чим корисний чай

"Синій" чай - це висушені бутони трав'янистої ліани Clitoria ternatea (англ. назва Butterfly pea - метеликовий горошок). Надзвичайно популярний в Азії, дає настій яскраво-синього кольору з солодкуватим смаком.

Це напій без кофеїну, попри те, що це може не забезпечити легкий заряд енергії, ви помітите купу інших переваг протягом багатьох років.

"Синій" чай практично не містить калорій, багатий корисними антиоксидантами. Вони знищують шкідливі вільні радикали, які з часом можуть призвести до певних захворювань, таких як діабет і певні типи раку .

Чашка такого чаю може допомогти підвищити чутливість до інсуліну та зменшити стрибки цукру в крові, що робить його корисним для тих, хто страждає на діабет 2 типу або має ризик розвитку цього захворювання.

Також напій може покращити здоров’я серця, покращуючи артеріальний тиск і знижуючи рівень "поганого" холестерину ЛПНЩ.

Дослідження показали, що екстракт, який використовується для приготування цієї суміші трав’яного чаю, може допомогти знизити високий кров’яний тиск. Це тому, що він може допомогти розширити кровоносні судини та покращити кровообіг.

Допомагає схуднути та знижує ризик хвороб серця

Інше дослідження свідчить, що екстракт може сприяти антитромботичним ефектам. Експерти стверджують, що це може запобігти утворенню тромбів, що означає зниження ймовірності серцевого нападу чи інсульту.

Крім того, анчан може допомогти схуднути, сприяючи відчуттю ситості, покращуючи травлення та надаючи антиоксиданти, які можуть прискорити метаболізм.

Анчан володіє антиглікіруючими властивостями, що дозволяє довше зберігати шкіру молодою. Крім того, флавоноїди (в тому числі кверцетин), що містяться у "синьому" чаї, підвищують рівень колагену, зміцнюючи клітини волосся та шкіри і підтримуючи гідратацію в клітинах епідермісу.