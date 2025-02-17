Чай анчан имеет необычный вкус и синий цвет. Напиток зданий избежать определенных проблем со здоровьем, таких как диабет, высокий уровень холестерина и болезнь Альцгеймера.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт The Mirror .

Чем полезен чай

"Синий" чай - это высушенные бутоны травянистой лианы Clitoria ternatea (англ. название Butterfly pea - бабочковый горошек). Чрезвычайно популярен в Азии, дает настой ярко-синего цвета со сладковатым вкусом.

Это напиток без кофеина, несмотря на то, что это может не обеспечить легкий заряд энергии, вы заметите кучу других преимуществ в течение многих лет.

"Синий" чай практически не содержит калорий, богат полезными антиоксидантами. Они уничтожают вредные свободные радикалы, которые со временем могут привести к определенным заболеваниям, таким как диабет и определенные типы рака .

Чашка такого чая может помочь повысить чувствительность к инсулину и уменьшить скачки сахара в крови, что делает его полезным для тех, кто страдает диабетом 2 типа или имеет риск развития этого заболевания.

Также напиток может улучшить здоровье сердца, улучшая артериальное давление и снижая уровень "плохого" холестерина ЛПНП.

Исследования показали, что экстракт, используемый для приготовления этой смеси травяного чая, может помочь снизить высокое кровяное давление. Это потому, что он может помочь расширить кровеносные сосуды и улучшить кровообращение.

Помогает похудеть и снижает риск болезней сердца

Другое исследование показывает, что экстракт может способствовать антитромботическим эффектам. Эксперты утверждают, что это может предотвратить образование тромбов, что означает снижение вероятности сердечного приступа или инсульта.

Кроме того, анчан может помочь похудеть, способствуя ощущению сытости, улучшая пищеварение и предоставляя антиоксиданты, которые могут ускорить метаболизм.

Анчан обладает антигликирующими свойствами, что позволяет дольше сохранять кожу молодой. Кроме того, флавоноиды (в том числе кверцетин), содержащиеся в "синем" чае, повышают уровень коллагена, укрепляя клетки волос и кожи и поддерживая гидратацию в клетках эпидермиса.