Цей салат для молодості треба їсти всім українцям: легкий рецепт

Цей салат не лише смачний, але й багатий на фітоестрогени - речовини, що підтримують гормональний баланс та сповільнюють процеси старіння.

Які потрібні інгредієнти?

Сочевиця (зелена або коричнева) - 100 г (у сухому вигляді)

Гранат (зерна) - 1 склянка

Кунжутне насіння - 2 ст. л.

Соняшникове насіння - 1 ст. л.

Червона цибуля - 1 шт.

Петрушка - 0,5 пучка

Оливкова олія - 2-3 ст. л.

Лимонний сік - 1-2 ст. л.

Мед - 1 ч. л. (за бажанням)

Сіль, перець - за смаком

Покроковий рецепт приготування

Сочевицю промити, замочити на 3-4 години.

Залити окропом (співвідношення 1:2), варити 15-20 хвилин до стану "аль денте".

Злити воду, охолодити сочевицю.

Кунжут та соняшник обсмажити на сухій сковороді 2-3 хвилини.

Цибулю нарізати півкільцями, петрушку дрібно.

У мисці змішати сочевицю, цибулю, зелень, гранат та насіння.

Для заправки змішати олію, лимонний сік, мед, сіль та перець.

Заправити салат, посипати насінням. За бажанням додати горіхи.

Чому інгредієнти салату такі корисні?

Сочевиця - це джерело ізофлавонів, що пом’якшують гормональні коливання.

Кунжут містить лігнани, що регулюють естрогеноподібні процеси, та кальцій для кісток.

Гранат багатий на антиоксиданти.

Цей салат - ситна, багата на білок, корисні жири, вітаміни та мікроелементи страва, яка підходить як самостійно, так і як гарнір до риби або м’яса.