Цей салат для молодості треба їсти всім українцям: легкий рецепт

Дієтолог розкрила секретний рецепт салату, який, на її думку, повинен стати основою раціону кожного українця, хто прагне зберегти молодість та здоров'я.
Простий рецепт страви, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис дієтолога Анжеліки Рибко в Instagram.
Цей салат не лише смачний, але й багатий на фітоестрогени - речовини, що підтримують гормональний баланс та сповільнюють процеси старіння.
Сочевицю промити, замочити на 3-4 години.
Залити окропом (співвідношення 1:2), варити 15-20 хвилин до стану "аль денте".
Злити воду, охолодити сочевицю.
Кунжут та соняшник обсмажити на сухій сковороді 2-3 хвилини.
Цибулю нарізати півкільцями, петрушку дрібно.
У мисці змішати сочевицю, цибулю, зелень, гранат та насіння.
Для заправки змішати олію, лимонний сік, мед, сіль та перець.
Заправити салат, посипати насінням. За бажанням додати горіхи.
Цей салат - ситна, багата на білок, корисні жири, вітаміни та мікроелементи страва, яка підходить як самостійно, так і як гарнір до риби або м’яса.