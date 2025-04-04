Этот салат для молодости надо есть всем украинцам: легкий рецепт

Этот салат не только вкусный, но и богат фитоэстрогенами - веществами, поддерживающими гормональный баланс и замедляющими процессы старения.

Какие нужны ингредиенты?

Чечевица (зеленая или коричневая) - 100 г (в сухом виде)

Гранат (зерна) - 1 стакан

Кунжутные семена - 2 ст. л.

Подсолнечные семечки - 1 ст. л.

Красный лук - 1 шт.

Петрушка - 0,5 пучка

Оливковое масло - 2-3 ст. л.

Лимонный сок - 1-2 ст. л.

Мед - 1 ч. л. (по желанию)

Соль, перец - по вкусу

Пошаговый рецепт приготовления

Чечевицу промыть, замочить на 3-4 часа.

Залить кипятком (соотношение 1:2), варить 15-20 минут до состояния "аль денте".

Слить воду, охладить чечевицу.

Кунжут и подсолнечник обжарить на сухой сковороде 2-3 минуты.

Лук нарезать полукольцами, петрушку мелко.

В миске смешать чечевицу, лук, зелень, гранат и семечки.

Для заправки смешать масло, лимонный сок, мед, соль и перец.

Заправить салат, посыпать семечками. По желанию добавить орехи.

Почему ингредиенты салата такие полезные?

Чечевица - это источник изофлавонов, смягчающих гормональные колебания.

Кунжут содержит лигнаны, регулирующие эстрогеноподобные процессы, и кальций для костей.

Гранат богат антиоксидантами.

Этот салат - сытное, богатое белком, полезными жирами, витаминами и микроэлементами блюдо, которое подходит как самостоятельно, так и в качестве гарнира к рыбе или мясу.