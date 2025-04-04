Этот салат для молодости надо есть всем украинцам: легкий рецепт

Диетолог раскрыла секретный рецепт салата, который, по ее мнению, должен стать основой рациона каждого украинца, кто стремится сохранить молодость и здоровье.
Простой рецепт блюда, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост диетолога Анжелики Рыбко в Instagram.
Этот салат не только вкусный, но и богат фитоэстрогенами - веществами, поддерживающими гормональный баланс и замедляющими процессы старения.
Чечевицу промыть, замочить на 3-4 часа.
Залить кипятком (соотношение 1:2), варить 15-20 минут до состояния "аль денте".
Слить воду, охладить чечевицу.
Кунжут и подсолнечник обжарить на сухой сковороде 2-3 минуты.
Лук нарезать полукольцами, петрушку мелко.
В миске смешать чечевицу, лук, зелень, гранат и семечки.
Для заправки смешать масло, лимонный сок, мед, соль и перец.
Заправить салат, посыпать семечками. По желанию добавить орехи.
Этот салат - сытное, богатое белком, полезными жирами, витаминами и микроэлементами блюдо, которое подходит как самостоятельно, так и в качестве гарнира к рыбе или мясу.