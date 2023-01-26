Цей режим прання не "вимотає" зайві кіловати: господиням на замітку!

Оскільки прання білизни є регулярною роботою, заощадження грошей на виснажливій рутині, можливо, є головною проблемою багатьох. Однак внесення невеликих змін може допомогти зменшити витрати енергії та рахунки за неї.

Який режим найекономніший

Експерт Шаліка Хонда рекомендує налаштувати пральну машину на екопрограму прання. Такий вибір зменшить значну кількість енергії, забезпечуючи ті самі результати очищення.

Економний режим - це налаштування прання, яке дає змогу використовувати менше води та енергії, хоча прання здійснюється протягом довшого періоду часу.

Режими прання завжди складається з трьох факторів: температури, води та часу. У режимі економії перші два показники зменшуються за рахунок збільшення останнього.

Що робити, якщо режим економії відсутній

Якщо у вашій пральній машині немає екорежиму, виберіть прання при 30 градусах, оскільки воно може бути настільки ж ефективним. Більшість брендів мийних засобів на ринку працюють при такій температурі або навіть нижче.

Сьогодні хороші пральні порошки справляються при низьких температурах, тому немає потреби прати при високих, якщо це не щось на зразок спідньої білизни чи рушників.

Ще один спосіб заощадити - використовувати побутову техніку в не піковий час. Це, як правило, вранці або пізно ввечері.

Скільки білизни можна прати

Прати варто лише тоді, коли є достатня кількість брудних речей. Це пояснюється тим, що прилад використовуватиме однакову кількість енергії для прання одягу незалежно від того, скільки одягу всередині. Новіші пральні машини мають налаштування половинного завантаження.

Це говорить машині, що менше одягу і, отже, використовується менше води.