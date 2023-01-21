Коли треба прати і міняти постільну білизну, щоб привернути удачу і багатство

Наші пращури вірили, що уві сні кожна людина дуже вразлива перед злими силами, тому приділяли багато уваги спальному місцю, зокрема білизні. Здавна існує багато прикмет, в які дні треба міняти і прати простирадла, наволочки і підковдри.

Що про це відомо - дізнайтеся нижче з матеріалу Styler.

В які дні краще не чіпати білизну?

Не рекомендується змінювати постільну білизну у неділю. Адже неділя - день відпочинку, в який краще не затівати прання-прибирання. Кажуть, що після цього вас можуть мучити кошмари і безсоння.

П'ятниця - також невдалий день для цієї процедури. Адже в п'ятницю, за Біблією, було розіп'ято Іісуса Христа. Відповідно до прикмет, можна притягнути безліч дрібних проблем.

Також не рекомендується міняти постільну білизну у великі церковні свята.

Вдалі дні для зміни простирадл

За прикметами найкраще міняти постільну білизну в суботу та поєднувати це із прибиранням. Кажуть, що так у родині завжди буде достаток, а члени сім'ї матимуть міцне здоров'я. Субота - це день, коли треба завершити роботу, щоб відпочити у неділю.

Правильна заміна постільної білизни може привернути удачу (фото: pixabay)

Ще один вдалий день – четвер, адже це день очищення. Згадаймо хоча би передвеликодній Чистий Четвер.

Якщо перестеляти ліжко у цей день, можна привернути удачу і матеріальний добробут

Цікаво, якщо замінити білизни саме в Чистий четвер рік у вашій родині відбуватимуться гарні події.

Коли і як прати білизну

В народі кажуть, що прати постільну білизну найкраще у понеділок чи вівторок. Перед цим бажано вивернути все - це убереже сім'ю від хвороб.