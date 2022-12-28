Як часто потрібно прати зимові речі: пуховики, шарфи, шапки та рукавички

Зимові речі дуже багато людей стирають максимум 1-2 рази на сезон. В основному, тому що такий одяг підбирається темних відтінків, а часу на сушіння в 3-4 дні зазвичай немає. Деякі стирають зимову амуніцію лише наприкінці сезону та ховають у шафу до наступного року.

Зимові речі прати потрібно набагато частіше і коли це потрібно робити - читайте в матеріалі нижче.

Чому потрібно прати зимові речі

Куртки, шапки та шарфи так само як і інший одяг, накопичують на своїй поверхні бактерії, мікроби та віруси. І якщо бактерії гинуть у середньому через тиждень, то пилові кліщі можуть у такому одязі оселитися надовго. Ще на куртках може оселитися стафілокок, сальмонела, та пилок, який викликає алергічні реакції.

З одягу все це може потрапити у шлунок або на слизові, а отже – є ризик заразитися чимось неприємним. І повернувшись у холодну пору з вулиці, необхідно мити руки теплою водою і не торкатися ними свого обличчя.

Як часто потрібно прати зимові речі

Шапки. Якщо ви носите шапку щодня, то оптимально прати її 2-3 рази на місяць.

Шарфи. Ми їх намотуємо на шию, носимо поверх курток і дихаємо в них, коли на вулиці холодно. Тому шарфи потрібно прати 1-2 рази на місяць.

Пуховики. Вважається, що пуховики та куртки потрібно прати від 3 до 5 разів на сезон. Мінімально – двічі.

Рукавички. Цей предмет зимового одягу є найбільшим переносником інфекцій, тому варто їх прати щонайменше – раз на тиждень, якщо ви носите їх щодня. Бажано на сезон мати 2-3 пари, щоб не чекати, поки вони висохнуть. Якщо ви носите шкіряні рукавички, їх випрати не можна, але можна почистити всередині і зовні.

Як прати верхній одяг

Практично будь-який зимовий одяг потрібно прати дуже акуратно і дотримуватися всіх рекомендацій виробника. Неправильне прання може призвести до погіршення якості одягу та властивостей при низьких температурах.

Зверніть увагу, що не всі речі можна випрати в машинці або використовувати функцію віджиму. Усі хутряні частини бажано перед пранням знімати.

Для знищення всіх мікробів рекомендується прати зимові речі за високої температури. Але не перевищуйте ту, що вказана на етикетці. Якщо речі не можна випрати в машині за високої температури - її потрібно віддати в хімчистку.

Якщо ж можливості випрати швидко у вас немає або ваш верхній одяг з натуральної шкіри - зробіть очищення за допомогою м'якої ганчірочки та мила. Протріть манжети, комір спочатку вологою ганчірочкою з милом. Потім витирайте м'якою сухою тканиною.