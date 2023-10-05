Цей простий метод збільшить швидкість роботи вашого iPhone: лише декілька кліків (фото, відео)

Нові iPhone завжди працюють досить швидко, тому користувачі зазвичай не відчувають незручностей. Однак з плином часу програмне забезпечення стає більш вимогливим до апаратних характеристик, і це може вплинути на швидкість роботи пристрою.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на вебсайт новин, пов'язаний з продукцією Apple MacRumors .

Один з ефективних способів прискорити роботу смартфона Apple - це виконати примусове перезавантаження. Незважаючи на цю просту дію, вона може виявитися дуже корисною.

Для швидкого відновлення пристрою виконайте такі дії

Швидко натисніть та відпустіть кнопку збільшення гучності

Так само зробіть з кнопкою зменшення гучності

Потім натисніть та утримуйте бічну кнопку (Power). Дочекайтеся, поки екран згасне, а потім відпустіть кнопку.

Як швидко прискорити роботу свого iPhone (фото: MacRumors)

Після цієї процедури смартфон буде примусово перезавантажено. На думку експертів, це допомагає усунути безліч дрібних неполадок в iOS, тимчасово позбувшись підторможування та інших неприємних проблем.

Суть полягає в тому, що на відміну від ноутбуків або ПК, наші мобільні пристрої працюють безперервно в режимі 24/7. Тому іноді їх корисно перезавантажувати.

До речі, аналогічна процедура може бути застосована не тільки до смартфонів Apple, але і до планшетів.