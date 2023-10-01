Це приховане налаштування допоможе зробити ваші фото в Instagram кращої якості

Instagram є однією з найпопулярніших платформ соціальних медіа, що дозволяє легко та зручно ділитися з друзями своїми світлинами. Завантаження фотографій у високій якості - актуальне питання для багатьох користувачів цієї соціальної мережі.

Як завантажити фото в Instagram, при цьому зберігаючи якість зображення, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Lifehacker .

Чому Instagram "паплюжить" фото?

Сьогодні більшість із нас не турбується про те, щоб дістати спеціальну цифрову фотокамеру, адже наш смартфон робить знімки чудової якості.

Але незважаючи на те, що ваші фотографії та відео на iPhone або Android мають високу якість, вони можуть не зберегтися такими ж до того моменту, як потраплять в Instagram. Однак це вина соціальної мережі, а не ваша.

У налаштуваннях Instagram є опція, яка гарантує, що ваші фотографії та відео завантажуються в найвищій якості, яку дозволяє Instagram. Проблема в тому, що цей параметр вимкнено за замовчуванням. Якщо ви ніколи раніше не вмикали його або змінювали телефон та перевстановлювали Instagram з нуля, імовірно, це налаштування вимкнено у вашій програмі.

Якщо вищесказане збігається, то це означає, що Instagram регулюватиме якість ваших завантажень залежно від якості вашої мережі.

Якщо у вас надшвидкісне з’єднання, можливо, медіафайли завантажуватимуться у високій якості. Але якщо контакт поганий, Instagram стисне ваш контент на свій розсуд.

Насправді ми не знаємо, як ця функція працює за лаштунками, тому неможливо сказати, наскільки Instagram знижує якість і за яких умов.

У часи безлімітних тарифних планів і великої кількості з’єднань Wi-Fi краще назавжди залишити цю функцію увімкненою.

Як завантажити фото в Instagram у максимальній якості

Відкрийте Instagram, перейдіть у свій профіль, торкніться меню у верхньому правому куті (три горизонтальних лінії).

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Виберіть "Налаштування та конфіденційність".

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Тут прокрутіть униз, торкніться "Використання даних і якість медіа".

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Потім переконайтеся, що перемикач "Завантажити найвищої якості" увімкнено.

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