Як зберегти зір, якщо ви активно користуєтесь смартфоном. Просто змініть ці налаштування

Незважаючи на швидкість розвитку сучасних технологій, людство ще не придумало, як повністю захистити очі від негативного впливу смартфонів. Однак існує кілька налаштувань в телефоні, які сприяють зниженню ризику погіршення зору.

Журналіст РБК-Україна (проект Styler) спробував змінити налаштування у смартфоні, які допоможуть зберегти зір. І в нього це вийшло! Тепер ділимося інструкцією із вами.

Налаштування, що допоможуть зберегти зір

Згідно з думкою більшості офтальмологів Kraff Eye Institute, найкраще тримати смартфон на відстані від 40 до 60 сантиметрів від очей, що розглядається як безпечна відстань для збереження зорового здоров'я.

Але у багатьох користувачів це викликає деякі труднощі та змушує примружуватися та вдивлятися в екран. Це фундаментальне правило: чим сильніше ви напружуєте очі, тим більше ризик погіршення зору.

Розв'язання проблеми очевидне - збільшити розмір шрифту (і масштабування екрана, за бажанням). Йдемо в налаштування, знаходимо "Екран та яскравість", далі "Розмір тексту" і вибираємо для себе відповідний шрифт.

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Рішення для цієї проблеми очевидне - збільшити розмір шрифту (і можливо, масштабування екрану, якщо потрібно). Для цього переходимо до налаштувань, потім обираємо "Екран" і потрапляємо в розділ "Розмір тексту", де можна вибрати відповідний розмір шрифту, що підходить саме вам."

Ще одна важлива опція - це "Автояскравість", яка має численні переваги. Вона допомагає не лише зберегти заряд батареї смартфона, але і звільнити користувача від необхідності регулювати яскравість вручну кожного разу при зміні рівня освітлення.

З увімкненою автояскравістю ваш смартфон автоматично адаптує яскравість екрана до навколишнього середовища. Система використовує датчики світла на передній панелі для вимірювання рівня освітленості та автоматично налаштовує яскравість екрана відповідно до цих вимірів.

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Поміж вищезгаданих налаштувань, для збереження здоров'я очей рекомендується робити регулярні перерви в користуванні смартфоном, особливо під час тривалого читання або перегляду контенту на екрані. До цього ж, важливо час від часу фокусувати погляд на віддалені об'єкти протягом декількох хвилин кожні 20-30 хвилин. Ці заходи допоможуть зменшити негативний вплив смартфона на ваше зорове здоров'я і зберегти гостроту зору.