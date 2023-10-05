Этот простой метод увеличит скорость работы вашего iPhone: всего несколько кликов (фото, видео)

Новые iPhone всегда работают достаточно быстро, поэтому пользователи обычно не испытывают неудобств. Однако с течением времени программное обеспечение становится более требовательным к аппаратным характеристикам, и это может повлиять на скорость работы устройства.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт новостей, связанный с продукцией Apple MacRumors .

Один из эффективных способов ускорить работу смартфона Apple - это выполнить принудительную перезагрузку. Несмотря на это простое действие, оно может оказаться очень полезным.

Для быстрого восстановления устройства выполните следующие действия

Быстро нажмите и отпустите кнопку увеличения громкости

Так же сделайте с кнопкой уменьшения громкости

Затем нажмите и удерживайте боковую кнопку (Power). Дождитесь, пока экран погаснет, а затем отпустите кнопку.

Как быстро ускорить работу своего iPhone (фото: MacRumors)

После этой процедуры смартфон будет принудительно перезагружен. По мнению экспертов, это помогает устранить множество мелких неполадок в iOS, временно избавившись от подтормаживания и других неприятных проблем.

Суть заключается в том, что в отличие от ноутбуков или ПК, наши мобильные устройства работают непрерывно в режиме 24/7. Поэтому иногда их полезно перезагружать.

Кстати, аналогичная процедура применима не только к смартфонам Apple, но и к планшетам.