Цей популярний метод від печії більше шкодить, ніж допомагає: ось чому

Чому сода шкідлива

Гастроентеролог Дарія Крещенко розповіла, що часто люди при печії п’ють соду. Натрію гідрокарбонат тимчасово знижує кислотність у шлунку і полегшення настає. Але це не лікування, а маскування симптомів.

"Кислотний рикошет - після дії соди шлунок реагує рефлекторним посиленням секреції соляної кислоти в шлунку. Печія повертається з новою силою, рефлюкс поглиблюється, а симптоми - посилюються", - пояснила медик.

Як наслідок виникає хронічне подразнення слизової, ерозії, рефлюкс-езофагіт, стравохід Барретта, ризик кровотеч та стенозів.

До того ж можливе порушення електролітного балансу, адже сода сприяє затримці натрію, що може викликати набряки, гіпертонію, декомпенсацію серцевої недостатності.

Важливо розуміти, що сода не входить до європейських рекомендацій (ESNM, EHMSG, Maastricht VI), як засіб лікування печії або гастроезофагеальної рефлюксної хвороби.

Безпечні способи позбутися печії

Зміна способу життя:

уникати переїдання

обмежити жирне, смажене, газовані напої, алкоголь та каву

не лягати спати і не займатись спортом протягом 1,5 год після їжі

Хоча підняти ноги після їжі й спокусливо, але лежання може посилити печію. Дайте своєму організму три години, щоб перетравити їжу перед сном.

Стрес може підвищити рівень шлункової кислоти та спричинити печію. Спробуйте методи релаксації, такі як медитація або йога.

Шматочок жуйки без цукру допомагає роту виробляти слину, яка нейтралізує шлункову кислоту та сприяє травленню.