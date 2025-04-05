Трави, які рятують шлунок: 4 природні способи покращити травлення

Правильне травлення - запорука гарного самопочуття та енергії. Якщо після їжі відчуваєте важкість, здуття або дискомфорт, варто звернути увагу на трави, які можуть стимулювати роботу шлунка та зменшувати запалення.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -сторінку нутриціолога та гастроентеролога Євгенії Белінської.

За словами експерта, здорове травлення - це не лише комфорт, а й запорука гарного самопочуття, енергії та міцного імунітету.

"Природа подарувала нам унікальні рослини, які підтримують травну систему, сприяють засвоєнню корисних речовин і зменшують дискомфорт. Природні союзники здорового шлунка", - додала медик.

Белінська назвала список трав, які є потужним інструментом для гарного самопочуття.

Тирлич (Gentiana)

Це один із найефективніших гіркотоніків. Стимулює вироблення всіх травних соків:

﻿﻿жовчного міхура

﻿﻿підшлункової залози

﻿﻿кишківника та секрецію соляної кислоти шлунку

Також покращує апетит і сприяє кращому засвоєнню їжі.

Спосіб застосування: траву можна заварювати, робити відвар на водяній бані або пити пів стакана за 20 хвилин до їжі.

Тирлич корисний при диспепсії, здутті живота й уповільненому травленні.

Махасуршан (Mahasudarshan churna)

Експерт розповіла, що це аюрведична суміш з багатьох трав, що очищує травний тракт, стимулює обмін речовин та допомагає організму боротися з токсинами. Використовується для підтримки здорової роботи печінки та кишківника.

Одночасно знімає запалення та працює як антиоксидант.

Амла (Phyllanthus emblica)

Цей вид трави є природним джерелом вітаміну С та потужний антиоксидант. Підтримує кислотно-лужний баланс у шлунку, покращує перистальтику кишківника й живить корисну мікрофлору. Відомий тонік для травної системи.

Часто використовується при лікуванні панкреатиту, особливо під час запального періоду.

Корінь кульбаби (Taraxacum officinale)

Такий корінь є м'яким жовчогінним засобом, що стимулює функцію печінки та сприяє травленню жирів. Допомагає при здутті живота, запорах і підтримує баланс кишкової флори.

Важливо розуміти, що за рахунок гіркого смаку корінь кульбаби стимулює травлення - виділення жовчі, секрецію соляної кислоти, тому важливо вживати безпосередньо перед їжею.

Додавання цих рослин у раціон (у вигляді настоїв, екстрактів чи порошків) допоможе збалансувати травлення, підвищити рівень енергії та зменшити запальні процеси в кишківнику.