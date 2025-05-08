Этот популярный метод от изжоги больше вредит, чем помогает: вот почему

Почему сода вредна

Гастроэнтеролог Дарья Крещенко рассказала, что часто люди при изжоге пьют соду. Натрия гидрокарбонат временно снижает кислотность в желудке и облегчение наступает. Но это не лечение, а маскировка симптомов.

"Кислотный рикошет - после действия соды желудок реагирует рефлекторным усилением секреции соляной кислоты в желудке. Изжога возвращается с новой силой, рефлюкс углубляется, а симптомы - усиливаются", - объяснила медик.

Как следствие возникает хроническое раздражение слизистой, эрозии, рефлюкс-эзофагит, пищевод Барретта, риск кровотечений и стенозов.

К тому же возможно нарушение электролитного баланса, ведь сода способствует задержке натрия, что может вызвать отеки, гипертонию, декомпенсацию сердечной недостаточности.

Важно понимать, что сода не входит в европейские рекомендации (ESNM, EHMSG, Maastricht VI), как средство лечения изжоги или гастроэзофагеальной рефлюксной болезни.

Безопасные способы избавиться от изжоги

Изменение образа жизни:

избегать переедания

ограничить жирное, жареное, газированные напитки, алкоголь и кофе

не ложиться спать и не заниматься спортом в течение 1,5 часа после еды

Хотя поднять ноги после еды и соблазнительно, но лежание может усилить изжогу. Дайте своему организму три часа, чтобы переварить пищу перед сном.

Стресс может повысить уровень желудочной кислоты и вызвать изжогу. Попробуйте методы релаксации, такие как медитация или йога.

Кусочек жвачки без сахара помогает рту вырабатывать слюну, которая нейтрализует желудочную кислоту и способствует пищеварению.