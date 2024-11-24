5 продуктів, які викликають дискомфорт та здуття живота

Проблеми з травленням, важкість та здуття живота можуть виникнути після споживання шкідливих продуктів. Нутриціолог назвала їжу, яка викликає дискомфорт у шлунку.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє про корисні продукти для шлунково-кишкового тракту.

Яких продуктів уникати

Засмажена їжа

За словами нутриціолога Анастасії Краєвської, занадто засмажена їжа, особливо у фритюрі, може порушувати травлення.

Найкраще обирати інші методи приготування їжі, як-от запікання чи пасерування.

Цукрові замінники

Такі продукти можуть викликати здуття та порушення травлення. Потрібно навчитись читати етикетки та обирати продукти без цих підсолоджувачів.

Споживання цукру у надмірній кількості, безперечно, завдає шкоди. Цукор є учасником і провокатором безлічі реакцій, які вносять зміни у функціонування різних систем організму.

Відомо, що надлишок у раціоні людини страв і напоїв, що містять велику кількість цукру, сприяє розвитку стоматологічних захворювань, збільшує ризик підвищення глюкози у крові, призводить до збільшення ваги.

Цитрусові

Фрукти з високим вмістом кислоти можуть спричиняти печію. Якщо вже є проблеми з кислотним рефлюксом, то краще уникати цих продуктів.

Квасоля

Вона містить неперетравлювані волокна, що можуть викликати здуття та порушення травлення.

Експерт радить замочувати квасолю перед приготуванням або додавати овочі до страви, щоб зменшити дискомфорт.

Сіль

Надмірна кількість солі може призводити до набряків. Варто обирати продукти з низьким вмістом натрію.

Високий вміст солі в їжі може подразнювати шлунково-кишковий тракт і призводити до виразок та запалення слизової оболонки шлунку.

Деякі дослідження показують, що надмірне споживання солі може збільшити ризик розвитку певних видів раку, зокрема шлунка.

Продукти, які корисні для травлення

Споживання достатньої кількості чистої води необхідне для здорового травлення. Рідина допомагає відходам проходити через вашу травну систему.

Тоді як для здорового кишківника потрібна клітковина з різних джерел, таких як:

цільнозерновий хліб

коричневий рис

фрукти та овочі

квасоля

вівсянка

Пробіотики - так звані "корисні бактерії", які природно зустрічаються в кишківнику. Їх можна знайти у живому натуральному йогурті або у формі добавок в аптеці.