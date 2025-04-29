Дві дивовижні комбінації продуктів, які можуть творити дива зі шлунком

Деякі поєднання звичних продуктів можуть не лише покращити смак страв, а й позитивно впливати на здоров’я шлунково-кишкового тракту. Названо "корисні дуети", які підтримують мікрофлору кишківника і зменшують запалення.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -сторінку американського гастроентеролога Вілла Булсевича.

Як комбінувати продукти

Шпинат та цитрусові

Доктор Булсевич представив дві здорові комбінації продуктів, які можуть творити дива зі шлунком та кишківником. Мова йде про шпинат і цитрусові.

"Шпинат багатий на залізо - це негемове залізо, і воно не так легко засвоюється, як гемове. Тому ми додаємо цитрусові", - сказав він.

Цитрусові, такі як лимон, містять вітамін С, який допомагає засвоювати негемове залізо. Це дозволяє фактично вирішити проблему дефіциту заліза та підтримувати рівень енергії.

До того ж шпинат має високий вміст нерозчинної клітковини, тому сприяє легкому випорожненню, коли їжа проходить через травну систему.

Крім того, лимони містять пектин - розчинну клітковину, яка може знизити рівень цукру в крові, уповільнюючи перетравлення цукру та крохмалю.

Часник та мед

Другою рекомендованою комбінацією доктора Булсєвича був часник і мед. Він заявив, що часник багатий на аліцини - сірковмісні сполуки, які корисні для здоров’я кишечника. Однак аліцини швидко розщеплюються, а це означає, що важко повною мірою скористатися перевагами, споживаючи часник.

Однак, якщо додати мед, то це може допомогти зберегти аліцин, а також мати переваги для імунної системи та здоров’я кишечника.

Які продукти шкодять шлунку та кишківнику

Смажена їжа

Викликає подразнення слизової оболонки шлунка. Може спричинити печію, здуття та важкість.

Гостра їжа

Чилі, перець та гострі соуси подразнюють шлунок та кишківник. Можуть посилювати симптоми гастриту.

Фаст-фуд та оброблені продукти

Така їжа містить багато жирів, консервантів та підсилювачів смаку. Вона погано перетравлюється і може викликати запалення.

Газовані напої

Підвищують кислотність у шлунку та викликають здуття і печію.

Алкоголь, кава та міцний чай

Міцні напої пошкоджує слизову оболонку шлунка та знижують захисні властивості травного тракту