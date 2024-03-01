Цей перекус допоможе позбутися жиру на животі

Який найкращий перекус для спалення жиру на животі

Дієтолог Емі Гудсон розказала, що найкращий перекус - це смачна миска грецького йогурту зі свіжими ягодами.

"Важливо відзначити, що хоча грецький йогурт з ягодами може бути корисною закускою для схуднення завдяки вмісту білка, клітковини та поживних речовин, це лише один із компонентів збалансованої дієти. Для стійкої втрати ваги важливо зосередитися на загальних моделях харчування, контролі порцій, регулярній фізичній активності та інших факторах способу життя", - зауважила експерт.

Переваги такого перекусу

Причиною такого вибору є багато переваг грецького йогурту та свіжих фруктів, зокрема, ягід.

Грецький йогурт

Він містить набагато більше білка, ніж звичайний йогурт. Відомо, що білок насичує більше, ніж вуглеводи чи жири, тобто він може допомогти вам почуватися ситими протягом тривалого часу. Це потенційно може призвести до зменшення споживання калорій протягом дня, сприяючи втраті ваги.

Насичення

Оскільки ця здорова закуска містить вражаючу кількість білка та клітковини, вона водночас наситить вас.

"Поєднання грецького йогурту з ягодами додає клітковину в закуску, що додатково сприяє насиченню.Клітковина перетравлюється довше, допомагаючи подовжити відчуття ситості та потенційно зменшуючи загальне споживання калорій", - каже дієтолог.

Йогурт з ягодами - це ідеальний перекус (фото: shutterstock.com)

Має низьку калорійність

У порівнянні з іншими закусками, грецький йогурт з ягодами забезпечує меншу кількість калорій. Це означає, що ви можете отримати ситну порцію, не споживаючи надмірних калорій, що корисно для схуднення.

У ягодах багато антиоксидантів

У свіжих ягодах, як-от чорниця, ожина, полуниця та малина, не тільки мало калорій, але й багато антиоксидантів і клітковини. Антиоксиданти допомагають боротися з окислювальним стресом і запаленням, які можуть бути пов’язані зі збільшенням ваги та ускладненнями, пов’язаними з ожирінням.

Йогурт містить пробіотики

Грецький йогурт, як правило, наповнений пробіотиками, які чудово підтримують здоровий мікробіом кишечника та допомагають травленню.

Деякі дослідження показують, що збалансований мікробіом кишечника може бути пов’язаний із регулюванням ваги та зниженням ризику ожиріння. Однак у цій галузі необхідні додаткові дослідження, щоб повністю зрозуміти задіяні механізми.

Йогурт дуже поживний

У грецькому йогурті багато важливих поживних речовин. Він містить кальцій, який необхідний для здоров’я кісток, а також вітаміни групи В, які допомагають енергетичному обміну.