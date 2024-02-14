Кому не можна їсти кисломолочний сир: подивіться, чи є ви в списку

Кисломолочний сир - це популярний в Україні продукт, який має корисні властивості - в ньому багато білка та мало жиру. Але водночас, декому його їсти не варто.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Very Well Health, Eat this not That.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про корисні властивості кисломолочного сиру, а також кому не можна його їсти.

Чим корисний кисломолочний сир

Окрім високого вмісту білка сир також багатий на вітаміни і мінерали, такі як кальцій, фосфор, магній і вітаміни групи B,1 які необхідні для здоров'я кісток, енергетичного обміну та утворення еритроцитів.

Він містить небагато насичених жирів.

Чи потрібно їсти кисломолочний сир щодня

Сир можна використовувати як заміну будь-якому рецепту, який вимагає майонезу, сметани або жирних вершків. Це також відмінний інгредієнт для заправок для салатів і соусів для пасти.

Хоча він універсальний, у ньому відносно багато натрію. У 1/2 склянки сиру міститься близько 350 мг натрію, тоді як у такій кількості грецького йогурту з цільного молока - всього близько 42 мг.

Дорослі повинні отримувати менше 2300 мг натрію на день, щоб знизити високий кров'яний тиск та ризик серцевих захворювань.

Ви можете купити кисломолочний сир з низьким вмістом натрію і без нього, але краще дотримуватись різноманітної дієти, а не зосереджуватись на одному типі їжі.

Кисломолочний сир (фото: wikipedia.org)

Кому не рекомендовано вживати кисломолочний сир

Незважаючи на численні позитивні якості сиру, варто враховувати його протипоказання. Неправильний сир може призвести до негативних наслідків для організму та викликати проблеми зі шлунком, тому важливо обирати лише якісний та натуральний продукт для споживання.

Також важливо уникати вживання сиру особам із такими захворюваннями:

Атеросклероз

Деякі форми захворювань шлунково-кишкового тракту, наприклад, гастрити

Непереносність лактози

Людям із поганою функцією нирок

Також особам із зайвою вагою або ожирінням рекомендується обмежити споживання сиру, оскільки продукт із високим вмістом жирів швидко засвоюється організмом, що може призвести до надмірного споживання жирів та калорій.

Крім того, розумно вживати сир в першій половині дня через наявність казеїнового білка, який може спричинити набряки, а велика кількість тваринного жиру може негативно впливати на роботу печінки та нирок.