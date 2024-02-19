Кому не можна їсти яблука: дізнайтеся, чи це не ви

Яблука - це, напевно, найпопулярніший український фрукт, який люблять усі. Але деяким людям не можна їми ласувати.

Кому не можна їсти яблука - читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Що корисного є я в яблуках

Яблука багаті різноманітними вітамінами та мікроелементами, такими як C, B1, B2, P, E, а також містять марганець, калій та залізо. Вони багаті на пектин, який здатний покращити колір обличчя і сповільнити процеси старіння. Клітковина в яблуках довго засвоюється, що підтримує відчуття ситості та допомагає контролювати вагу.

Завдяки своїй гіпоалергенній природі яблука підходять для широкого кола людей.

Кому не можна їсти яблука

Таким чином, вживання яблук слід уникати в таких випадках:

За наявності гастриту, виразки шлунка та дванадцятипалої кишки.

За наявності запальних процесів у підшлунковій залозі.

За наявності непереносимості яблук.

За наявності діабету рекомендується уникати вживання солодких червоних яблук, краще вибирати зелені варіанти.

Якщо мета - схуднення, рекомендується звернути увагу на попередній пункт.

Чи можна їсти яблука перед сном?

Яблука шкідливі ввечері для людей з проблемами ШКТ і тим, хто страждає на діабет. Також слід уникати вживання цього фрукта при індивідуальній непереносимості, оскільки навіть невеликий шматочок може спричинити сильне загострення.