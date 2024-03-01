Этот перекус поможет избавиться от жира на животе

Какой самый лучший перекус для сжигания жира на животе

Диетолог Эми Гудсон рассказала, что лучший перекус - это вкусная миска греческого йогурта со свежими ягодами.

"Важно отметить, что хотя греческий йогурт с ягодами может быть полезной закуской для похудения благодаря содержанию белка, клетчатки и питательных веществ, это лишь один из компонентов сбалансированной диеты. Для устойчивой потери веса важно сосредоточиться на общих моделях питания, контроле порций, регулярной физической активности и других факторах образа жизни", - отметила эксперт.

Преимущества такого перекуса

Причиной такого выбора много преимуществ греческого йогурта и свежих фруктов, в частности, ягод.

Греческий йогурт

Он содержит гораздо больше белка, чем обычный йогурт. Известно, что белок насыщает больше, чем углеводы или жиры, то есть он может помочь вам чувствовать себя сытым в течение длительного времени. Это может привести к уменьшению потребления калорий в течение дня, способствуя потере веса.

Насыщение

Поскольку эта здоровая закуска содержит поразительное количество белка и клетчатки, она в то же время насытит вас.

"Сочетание греческого йогурта с ягодами добавляет клетчатку в закуску, что дополнительно способствует насыщению. Клетчатка переваривается дольше, помогая продлить ощущение сытости и потенциально уменьшая общее потребление калорий", - говорит диетолог.

Йогурт с ягодами – это идеальный перекус (фото: shutterstock.com)

Имеет низкую калорийность

По сравнению с другими закусками греческий йогурт с ягодами обеспечивает меньшее количество калорий. Это означает, что вы можете получить сытную порцию, не употребляя чрезмерных калорий, что полезно для похудения.

В ягодах много антиоксидантов

В свежих ягодах, таких как черника, ежевика, клубника и малина, не только мало калорий, но и много антиоксидантов и клетчатки. Антиоксиданты помогают бороться с окислительным стрессом и воспалением, которые могут быть связаны с увеличением веса и осложнениями, связанными с ожирением.

Йогурт содержит пробиотики

Греческий йогурт, как правило, наполнен пробиотиками, которые отлично поддерживают здоровый микробиом кишечника и помогают пищеварению.

Некоторые исследования показывают, что сбалансированный микробиом кишечника может быть связан с регулированием веса и снижением риска ожирения. Однако в этой области необходимы дополнительные исследования, чтобы полностью понять задействованные механизмы.

Йогурт очень питателен

В греческом йогурте много важных питательных веществ. Он содержит кальций, необходимый для здоровья костей, а также витамины группы В, которые помогают энергетическому обмену.