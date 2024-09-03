Цей напій допоможе знизити рівень холестерину та ризик серцевого нападу

Високий рівень холестерину означає, що в організмі багато жирової речовини, яка з часом може накопичуватися в кровоносних судинах, спричиняючи закупорку. Простий напій може допомогти уникнути цього.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на дослідження National Library of Medicine.
Дослідження виявило, що поліфеноли, відомі як катехіни, знайдені в зеленому чаї, призвели до значного зниження поганого холестерину.
Основні причини підвищення холестерину:
Зелений чай не рекомендується пити при підвищеній збудливості та тахікардії. Інші протипоказання до вживання зеленого чаю:
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