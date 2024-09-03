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Цей напій допоможе знизити рівень холестерину та ризик серцевого нападу

Який напій може знизити холестерин в організму (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Високий рівень холестерину означає, що в організмі багато жирової речовини, яка з часом може накопичуватися в кровоносних судинах, спричиняючи закупорку. Простий напій може допомогти уникнути цього.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на дослідження National Library of Medicine.

Який напій допоможе знизити холестерин

Дослідження виявило, що поліфеноли, відомі як катехіни, знайдені в зеленому чаї, призвели до значного зниження поганого холестерину.

Причини високого холестерину

Основні причини підвищення холестерину:

  • неправильне харчування, якщо людина вживає з їжею велику кількість насичених жирів. Їх багато у свинині, яловичині, молоці, яйцях, вершковому маслі, сирі, а також у готових продуктах харчування, що містять рослинні олії, маргарин
  • збільшення маси тіла
  • низька фізична активність. При достатній фізичній активності витрачаються зайві калорії, регулярні фізичні вправи сприяють зниженню артеріального тиску та підвищенню рівня "хорошого" холестерину 
  • спадкова схильність. Якщо у членів вашої родини підвищений холестерин і є захворювання серцево-судинної системи, то необхідно ретельно слідкувати за своїм здоров’ям, щоб уникнути подібних проблем
  • у курців знижується "хороший" холестерин і суттєво підвищується ризик серцево-судинних захворювань
  • підвищенню холестерину сприяють хвороби печінки і підшлункової залози, порушення обміну речовин, цукровий діабет та інші ендокринні хвороби, хронічні хвороби нирок, тривалий прийом кортикостероїдів

Кому не можна пити зелений чай

Зелений чай не рекомендується пити при підвищеній збудливості та тахікардії. Інші протипоказання до вживання зеленого чаю:

  • анемія
  • тривожні розлади
  • порушення згортання крові
  • цукровий діабет
  • підвищений артеріальний тиск
  • синдром подразненого кишківника
  • остеопороз
  • глаукома
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