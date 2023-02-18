Як по очах розпізнати підвищений рівень холестерину і хто у групі ризику

Підвищений рівень холестерину можна розпізнати по очах, а точніше по змінах на повіках. Такі утворення називають ксантелазмами та ліпоїдними дугами, і їх не варто плутати з косметичними дефектами.

Про це в Instagram розповіла лікар-кардіолог Наталя Федів.

Що таке ксантелазми

За словами медика, це доброякісний утвір шкіри, який має вигляд припіднятої жовтої бляшки в товщі повіки або навколо очей. Розміри її різні, та можуть коливатися від величини головки шпильки голки до невеличкої квасолини.

Ксантелазми з'являються внаслідок порушення ліпідного обміну, розташовуючись в ділянці повік і навколо очей.

За своєю природою дані утворення є доброякісними і не становлять загрози для життя пацієнта. Безліч людей стикаються з цією проблемою і не звертають на неї уваги до тих пір, поки утвір не досягне значних розмірів і деколи це впливає на зір пацієнта.

Ксантелазми на повіках (фото: instagram.com/dr.fediv)

Хто в групі ризику?

Найчастіше ксантелазми з’являються у жінок після 45 років. Але й у чоловіків дані відкладення також зустрічаються.

Однією з причин появи ксантелезм є підвищений рівень холестерину. Тому окрім відвідин косметолога-дерматолога таким пацієнтам показане лабораторне дообстеження-ліпідограма (визначення вмісту добрих та поганих холестеринів в крові).

Адже пацієнти з холестериновими утвореннями повік мають більший ризик інфаркту (на 48% у порівнянні з людьми без ксантилазм) та інших серцево-судинних захворювань.

Ліпоїдна дуга на повіках

Це сіре або білувате коло по краю рогівки. Воно може бути неповним і окреслювати райдужку тільки зверху або знизу. Ліпоїдну дугу рогівки ще називають "сенільною аркою".

До 60% людей між 50 і 60 роками мають цю ознаку. Після 80-ти – ліпоїдну дугу можна побачити у кожного. Вона з'являється через відкладення ліпідів.

Ліпоїдна дуга – не дуже хороша ознака (фото: instagram.com/dr.fediv)

Коли це проблема?

Якщо після п'ятдесяти вона може і не бути пов'язана з високим рівнем холестерину, то у молодому віці ліпоїдна дуга може свідчити про проблему з холестерином або тригліцеридами.

І в даному випадку теж буде корисним визначити спектр ліпідів крові цим пацієнтам.