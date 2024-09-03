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Этот напиток поможет снизить уровень холестерина и риск сердечного приступа

Какой напиток может снизить холестерин у организма (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Высокий уровень холестерина означает, что в организме много жирового вещества, которое со временем может накапливаться в кровеносных сосудах, вызывая закупорку. Простой напиток может помочь избежать этого.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на исследование National Library of Medicine.

Какой напиток поможет снизить холестерин

Исследование выявило, что полифенолы, известные как катехины, найденные в зеленом чае, привели к значительному снижению плохого холестерина.

Причины высокого холестерина

Основные причины повышения холестерина:

  • неправильное питание, если человек употребляет в пищу большое количество насыщенных жиров. Их много в свинине, говядине, молоке, яйцах, сливочном масле, сыре, а также в готовых продуктах питания, содержащих растительные масла, маргарин
  • увеличение массы тела
  • низкая физическая активность. При достаточной физической активности тратятся лишние калории, регулярные физические упражнения способствуют снижению артериального давления и повышению уровня "хорошего" холестерина
  • наследственная предрасположенность. Если у членов вашей семьи повышен холестерин и есть заболевания сердечно-сосудистой системы, то необходимо тщательно следить за своим здоровьем во избежание подобных проблем
  • у курильщиков снижается "хороший" холестерин и существенно повышается риск сердечно-сосудистых заболеваний
  • повышению холестерина способствуют болезни печени и поджелудочной железы, нарушение обмена веществ, сахарный диабет и другие эндокринные болезни, хронические болезни почек, длительный прием кортикостероидов

Кому нельзя пить зеленый чай

Зеленый чай не рекомендуется пить при повышенной возбудимости и тахикардии. Другие противопоказания к употреблению зеленого чая:

  • анемия
  • тревожные расстройства
  • нарушение свертывания крови
  • сахарный диабет
  • повышенное артериальное давление
  • синдром раздраженного кишечника
  • остеопороз
  • глаукома
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