Этот напиток поможет снизить уровень холестерина и риск сердечного приступа

Высокий уровень холестерина означает, что в организме много жирового вещества, которое со временем может накапливаться в кровеносных сосудах, вызывая закупорку. Простой напиток может помочь избежать этого.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на исследование National Library of Medicine.
Исследование выявило, что полифенолы, известные как катехины, найденные в зеленом чае, привели к значительному снижению плохого холестерина.
Основные причины повышения холестерина:
Зеленый чай не рекомендуется пить при повышенной возбудимости и тахикардии. Другие противопоказания к употреблению зеленого чая:
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