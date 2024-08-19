Призводять до безсоння: 8 продуктів, які категорично не можна їсти пізно ввечері

Правильний вечірній раціон має вирішальне значення для якості сну. Деякі продукти можуть порушити спричинити неспокійний сон та інколи взагалі безсоння.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Real simple .

Що не варто їсти та пити перед сном

Чай

Зелений чай містить майже вдвічі менше кофеїну, ніж чорний. В 240 мл зеленого чаю міститься близько 30 мг кофеїну, у 240 мл чорного чаю - майже 50 мг кофеїну.

Кофеїн у чаї може мати значний вплив, особливо на тих, хто чутливий до стимулятора. Він також блокує рецептори аденозину в мозку, запобігаючи появі сонливості.

Шоколад

Шоколад містить кофеїн та інші стимулятори, які заважатимуть відпочинку.

Цукор - це ще одна поживна речовина, яка може негативно вплинути на сон, оскільки може викликати коливання рівня цукру в крові, що призводить до підвищеного збудження та труднощів із засинанням.

Газовані напої

Солодкі газовані напої містять цукор і кофеїн.

Бульбашки повітря, відповідальні за шипіння популярних напоїв, таких як газована вода, можуть призвести до газоутворення, здуття живота та загального дискомфорту в шлунку - все це може змушувати вас ворочатися в ліжку.

Сир

Сир може заважати здоровому сну з кількох причин. У одних це може викликати дискомфорт у травленні, в інших - симптоми кислотного рефлюксу, а в деяких сортах (особливо витриманих сирах) може бути багато тираміну.

Тирамін, амінокислота, що міститься у витриманих і ферментованих продуктах, може викликати вивільнення норадреналіну - стимулятора мозку, який не дає вам спати.

Цитрусові

Цитрусові, такі як лимон, лайм, апельсин і грейпфрут, також можуть діяти як природні діуретики. Діуретики - це речовини, які спонукають організм до сечовипускання, що призводить до багаторазових відвідувань туалету, які заважають сну, протягом ночі.

Фрукти з низьким вмістом кислоти, такі як банани, манго та груші, є чудовою заміною.

Алкоголь

Алкоголь хоча й може допомогти заснути, але погіршує якість сну у другій половині ночі.

У пиві кількість алкоголю може бути не такою високою, як у вині, але цього все одно достатньо, щоб викликати зневоднення організму, судоми м’язів та порушення циклів сну.

Гострі страви

Такі страви можуть спричинити розлад травлення, потенційно призводячи до симптомів печії та кислотного рефлюксу, які часто заважають нормальному сну.

Гострі приправи, наприклад, каєнський перець і табаско, своїми властивостями щодо прискорення обміну речовин завдячують капсаїцину, який може викликати печію у людей з чутливим травним трактом.

Морозиво

Морозиво містить забагато цукру, який підвищує рівень інсуліну, а це ускладнює засинання.

Перекуси морозивом пізно ввечері можуть привести до підвищення рівня кортизолу, так званого гормону стресу, який також викликає безсоння.Звички, які підтримують здоровий сон.