Цей копійчаний засіб допоможе жорсткому м'ясу танути в роті

Деякі шматки м'яса, природно, менш ніжні за інші, і тому вимагають більше часу для приготування. На щастя, є хитрість, що дозволяє розм'якшити м'ясо, щоб воно тануло у роті.

Як зробити м'ясо ніжним?

Зробіть м'ясо ніжним за допомогою харчової соди

Сода пом'якшить жорсткий шматок м'яса менш ніж за 30 хвилин. Для цього візьміть шматок м'яса і покладіть його на дошку. Потім посипте його харчовою содою, перевіряючи, щоб усе м'ясо було покрито порошком. Дайте йому постояти близько 30 хвилин у холодильнику. Коли м'ясо добре "відпочило", промийте його, щоб позбавитися харчової соди. Нарешті, протріть його тканиною, щоб воно не було вологим, і готуйте як завжди.

Які помилки ми робимо під час приготування м'яса

Не кладіть м'ясо на холодну пательню

Незалежно від того, яку пательню ви збираєтесь використовувати, м'ясо потрібно готувати на гарячій поверхні. Якщо ви покладете його на холодну пательню, воно може прилипнути і ви не отримаєте бажаного кольору або карамелізації.

Не поспішайте перевертати м'ясо

Коли ви кладете шматок м'яса на пательню, ви зазвичай хочете перевернути його досить швидко, щоб воно не пригоріло. Проте, ви повинні уникати цієї маніпуляції та дати м'ясу спокійно готуватися протягом декількох хвилин, доки не утвориться скоринка.

Не соліть м'ясо надто рано

Якщо ви посолите м'ясо зарано, воно стане сухим і втратить свій кулінарний сік. Солити бажано безпосередньо в момент приготування або в кінці безпосередньо перед дегустацією.