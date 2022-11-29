Это копеечное средство поможет жесткому мясу таять во рту

Некоторые куски мяса, естественно, менее нежные, чем другие, и поэтому требуют больше времени для приготовления. К счастью, есть хитрость, позволяющая размягчить мясо, чтобы оно таяло во рту.

Как сделать мясо нежнее?

Сделайте мясо нежным с помощью пищевой соды

Сода смягчит жесткий кусок мяса, менее чем за 30 минут. Для этого возьмите кусок мяса и положите его на разделочную доску. Затем посыпьте его пищевой содой, при этом проверяя, чтобы все мясо было покрыто порошком. Затем дайте ему постоять около 30 минут в холодильнике. Когда мясо хорошо "отдохнуло", промойте его, чтобы избавиться от пищевой соды. Наконец, протрите его тканью, чтобы оно не было влажным, и готовьте как обычно.

Какие ошибки мы делаем при приготовлении мяса

Не кладите мясо на холодную сковородку

Независимо от того, какую сковороду вы собираетесь использовать, мясо необходимо готовить на очень горячей сковороде. Если вы положите его на холодную сковороду, оно может прилипнуть, и вы не получите желаемого цвета или карамелизации.

Не спешите переворачивать мясо

Когда вы кладете кусок мяса на сковороду, вы, как правило, хотите перевернуть его достаточно быстро, чтобы оно не пригорело. Тем не менее, вы должны избегать этой манипуляции и дать мясу спокойно готовиться в течение нескольких минут, пока не образуется корочка.

Не солите мясо слишком рано

Если вы посолите мясо слишком рано, оно станет сухим и потеряет свой кулинарный сок. Солить его желательно непосредственно в момент приготовления или в конце непосредственно перед дегустацией.