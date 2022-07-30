Как разморозить морозилку за 10 минут: назван супер способ

Очень часто разморозка морозильной камеры становится настоящей проблемой, так как нужно очень долго ждать и потратить много времени.

Самый простой способ разморозить морозилку

Для этого вам нужен всего один предмет - это фен для волос. Возьмите его, включите на горячий воздух и поднесите к морозилке, направляйте струю горячего воздуха 10 минут, потом дайте холодильнику немного постоять.

Также пользователи делятся своими способами разморозки холодильника, но они не очень быстрые.

Среди них есть способ поставить миску с теплой водой в морозилку, а также старый и проверенный метод - просто выключить холодильник и оставить его на ночь.

Помните, что размораживать камеру нужно при выключенном холодильнике, с открытой дверью морозильной камеры. Лед, накопившийся внутри камеры, по истечении времени начнет таять. Для более быстрой разморозки можно поставить сосуд с горячей водой в холодильник, при этом, закрыв дверцу.