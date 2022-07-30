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Как разморозить морозилку за 10 минут: назван супер способ

Новина українською →
Суббота 30 июля 2022 12:47
Как разморозить морозилку за 10 минут: назван супер способ Фото: Назван способ быстрой разморозки морозильной камеры (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Очень часто разморозка морозильной камеры становится настоящей проблемой, так как нужно очень долго ждать и потратить много времени.

О простом и эффективном способе разморозки рассказали в издании Express.

Самый простой способ разморозить морозилку

Для этого вам нужен всего один предмет - это фен для волос. Возьмите его, включите на горячий воздух и поднесите к морозилке, направляйте струю горячего воздуха 10 минут, потом дайте холодильнику немного постоять.

Как разморозить морозилку за 10 минут: назван супер способТакже пользователи делятся своими способами разморозки холодильника, но они не очень быстрые.

Среди них есть способ поставить миску с теплой водой в морозилку, а также старый и проверенный метод - просто выключить холодильник и оставить его на ночь.

Помните, что размораживать камеру нужно при выключенном холодильнике, с открытой дверью морозильной камеры. Лед, накопившийся внутри камеры, по истечении времени начнет таять. Для более быстрой разморозки можно поставить сосуд с горячей водой в холодильник, при этом, закрыв дверцу.

Читайте также, что произойдет, если часто ставить теплую еду в холодильник.

Ранее мы писали, что произойдет, если положить рулон туалетной бумаги в холодильник.

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