Как быстро и безопасно разморозить мясо: действенные способы

В условиях экономии многие люди пытаются заморозить как можно больше продуктов, чтобы потом не тратить деньги, покупая их. Становится актуальным вопрос разморозки. Как это правильно делать?

Как безопасно размораживать продукты

Самый безопасный вариант — разморозить продукт на дне холодильника. Поставьте его в накрытой тарелке, чтобы вода из еды не попала на другие продукты, особенно на готовые блюда.

Если вам нужно что-то разморозить немного быстрее, то это можно положить продукт в пакет для заморозки, в тарелку с ледяной водой.



Если для разморозки пищи требуется больше 30 минут, обновите воду, чтобы еда оставалась прохладной.

Кстати, не все на самом деле нужно размораживать перед приготовлением.

Например, если у вас есть замороженные овощи, их не нужно размораживать, а можно готовить и в таком виде.

Как быстро разморозить мясо

Что касается размораживания мяса, то его лучше всего размораживать на дне холодильника, но вы также можете использовать метод с водой, упомянутый выше.

Небольшие куски мяса можно разморозить в микроволновке (express.co.uk)

Кроме того, можно безопасно разогревать в микроволновой печи небольшие куски мяса, если вы используете режим разморозки и тщательно готовите их сразу после разморозки.