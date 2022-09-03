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Как быстро и безопасно разморозить мясо: действенные способы

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Суббота 03 сентября 2022 10:08
Как быстро и безопасно разморозить мясо: действенные способы Фото: Как быстро разморозить мясо (Inastagram)
Автор: Людмила Жукова

В условиях экономии многие люди пытаются заморозить как можно больше продуктов, чтобы потом не тратить деньги, покупая их. Становится актуальным вопрос разморозки. Как это правильно делать?

О лучших способах рассказали эксперты издания Express.

Как безопасно размораживать продукты

Самый безопасный вариант — разморозить продукт на дне холодильника. Поставьте его в накрытой тарелке, чтобы вода из еды не попала на другие продукты, особенно на готовые блюда.

Если вам нужно что-то разморозить немного быстрее, то это можно положить продукт в пакет для заморозки, в тарелку с ледяной водой.

Если для разморозки пищи требуется больше 30 минут, обновите воду, чтобы еда оставалась прохладной.

Кстати, не все на самом деле нужно размораживать перед приготовлением.

Например, если у вас есть замороженные овощи, их не нужно размораживать, а можно готовить и в таком виде.

Как быстро разморозить мясо

Что касается размораживания мяса, то его лучше всего размораживать на дне холодильника, но вы также можете использовать метод с водой, упомянутый выше.

Как быстро и безопасно разморозить мясо: действенные способыНебольшие куски мяса можно разморозить в микроволновке (express.co.uk)

Кроме того, можно безопасно разогревать в микроволновой печи небольшие куски мяса, если вы используете режим разморозки и тщательно готовите их сразу после разморозки.

Читайте также, стоит ли замораживать свежие помидоры на зиму и как это можно сделать.

Ранее мы писали, как разморозить морозилку за 10 минут.

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