Цей колір замінив "універсальний сірий" і тепер є наймоднішим відтінком в інтер'єрі

Що таке "зелений мілленіалів"?

Один із відтінків, який опинився в центрі уваги цього сезону - так званий "зелений мілленіалів". Деякі вважають його банальним, інші - вже класикою. То чому ж цей колір викликав стільки суперечок і як його гармонійно вписати в сучасний простір?

Цей термін охоплює кілька приглушених, землистих відтінків зеленого - від шавлієвого до оливкового. Але справа не в конкретному кольорі, а в його масовому використанні. Він став улюбленцем багатьох через свою здатність слугувати нейтральною базою, але водночас додавати простору природності.

Улюблений серед покоління, що прагнуло уникнути стерильної білизни, цей зелений часто обирався для стін, меблів і офісного декору. Проте саме через його популярність багато хто почав втомлюватися від нього.

Блідо-зелений колір - це найбільший модний відтінок інтер'єру у 2025 році (фото: Freepik.com)

Чому виникла суперечка?

Критика зеленого мілленіалів не пов’язана з самим кольором, а з тим, як його подають. Часто його поєднують із такими ж приглушеними тонами, що робить простір одноманітним. Це надає інтер’єру надто спокійного вигляду, іноді навіть нудного.

Крім того, надмірне використання одного кольору в різних інтер’єрах змушує людей шукати більш індивідуальні рішення. З’являється втома від однакових відтінків у кожній другій кімнаті. Це цілком природно - прагнення до оригінальності завжди перемагає мейнстрім.

Що кажуть професіонали?

Фахівці з дизайну вважають, що зелений - це класика, а не тимчасовий тренд. Землистий зелений використовувався в інтер’єрах протягом десятиліть і залишається актуальним завдяки своїй універсальності.

Попри нову назву, багато дизайнерів і досі активно використовують його у проєктах - для меблів, стін, ванних кімнат і текстилю. Навіть серед молодшого покоління, яке шукає щось нове, є ті, хто визнає силу цього кольору в створенні збалансованого простору.

"Зелений міленіалів" - це також і більш насичені відтінки (фото: Freepik.com)

Як гармонійно його використати?

Щоб зелений виглядав стильно, дизайнери радять додавати текстури, поєднувати його з контрастними кольорами або незвичними матеріалами. Наприклад, акценти у вигляді насичено-червоних, синіх або сливових деталей чудово працюють разом із теплими відтінками зеленого.

Також можна сміливо експериментувати з деревом, кремовими елементами чи навіть плиткою у ванній. Головне - не намагатися просто "заповнити порожнечу", а обирати ті речі, які дійсно відповідають власному стилю.

Зелені штори, оббивка меблів, кімнатні рослини або кахлі - це лише частина варіантів, як зробити зелений колір справді живим у вашому просторі.