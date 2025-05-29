Этот цвет заменил "универсальный серый" и теперь стал самым модным оттенком в интерьере

Что такое "зеленый миллениалов"?

Один из оттенков, который оказался в центре внимания в этом сезоне - так называемый "зеленый миллениалов". Некоторые считают его банальным, другие - уже классикой. Так почему же этот цвет вызвал столько споров и как его гармонично вписать в современное пространство?

Этот термин охватывает несколько приглушенных, землистых оттенков зеленого - от шалфейного до оливкового. Но дело не в конкретном цвете, а в его массовом использовании. Он стал любимцем многих из-за своей способности служить нейтральной базой, но при этом добавлять пространству естественности.

Любимый среди поколения, стремившегося избежать стерильной белизны, этот зеленый часто выбирался для стен, мебели и офисного декора. Однако именно из-за его популярности многие начали уставать от него.

Бледно-зеленый цвет - это самый модный оттенок интерьера в 2025 году (фото: Freepik.com)

Почему возник спор?

Критика зеленого миллениалов не связана с самим цветом, а с тем, как его подают. Часто его сочетают с такими же приглушенными тонами, что делает пространство однообразным. Это придает интерьеру слишком спокойный вид, иногда даже скучный.

Кроме того, чрезмерное использование одного цвета в разных интерьерах заставляет людей искать более индивидуальные решения. Появляется усталость от одинаковых оттенков в каждой второй комнате. Это вполне естественно - стремление к оригинальности всегда побеждает мейнстрим.

Что говорят профессионалы?

Специалисты по дизайну считают, что зеленый - это классика, а не временный тренд. Землистый зеленый использовался в интерьерах на протяжении десятилетий и остается актуальным благодаря своей универсальности.

Несмотря на новое название, многие дизайнеры до сих пор активно используют его в проектах - для мебели, стен, ванных комнат и текстиля. Даже среди младшего поколения, которое ищет что-то новое, есть те, кто признает силу этого цвета в создании сбалансированного пространства.

"Зеленый миллениалов" - это также и более насыщенные оттенки (фото: Freepik.com)

Как гармонично его использовать?

Чтобы зеленый выглядел стильно, дизайнеры советуют добавлять текстуры, сочетать его с контрастными цветами или необычными материалами. Например, акценты в виде насыщенно-красных, синих или сливовых деталей прекрасно работают вместе с теплыми оттенками зеленого.

Также можно смело экспериментировать с деревом, кремовыми элементами или даже плиткой в ванной. Главное - не пытаться просто "заполнить пустоту", а выбирать те вещи, которые действительно соответствуют собственному стилю.

Зеленые шторы, обивка мебели, комнатные растения или кафель - это лишь часть вариантов, как сделать зеленый цвет действительно живым в вашем пространстве.