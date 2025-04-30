7 речей, які "отруюють" стиль вашого інтер'єру

Ваш дім здатен розказати про вас більше, ніж будь-які слова: про характер, звички та навіть соціальний статус. Саме тому варто уважно ставитися до деталей оформлення, щоб уникнути враження несмаку чи дешевизни.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, яких рішень краще уникати, щоб інтер'єр виглядав стильно та сучасно.

Атласна постільна білизна

Колись атласна білизна вважалася символом розкоші, але зараз вона сприймається як ознака несмаку. Такий текстиль не забезпечує комфорту для сну і швидше говорить про прагнення справити враження, ніж про турботу про себе.

Набагато приємніше виглядають комплекти з бавовни, льону або натурального шовку. Якісна тканина створить атмосферу справжньої розкоші без зайвої химерності.

Плюшеві іграшки

Плюшеві зайці й ведмедики доречні лише в домівках, де є маленькі діти. В інших випадках вони створюють враження безладу та забирають простір, що особливо критично для невеликих квартир.

Окрім того, м’які іграшки накопичують пил і можуть шкодити здоров’ю. Якщо з якоюсь іграшкою пов’язані теплі спогади, залиште одну, а решту краще віддати тим, хто справді потребує.

Хаос м'яких іграшок - це не мило, а некрасиво (фото: pxhere.com)

Репродукції відомих картин

Якою б якісною не була копія знаменитої картини, вона все одно не зможе надати вашому дому індивідуальності. Друк на полотні виглядає банально та здешевлює інтер’єр, навіть якщо обрати популярні сюжети.

До того ж постери зі слоганами вже давно втратили актуальність у сучасному дизайні. Замість репродукцій краще обрати авторські роботи або лаконічний настінний декор.

Надлишок декоративних подушок

Декоративні подушки додають затишку, але у великій кількості створюють відчуття захаращеності. Коли диван або ліжко повністю завалені подушками, зникає функціональність меблів.

Різнокольорові подушки, що не поєднуються за стилем, лише руйнують гармонію простору. Важливо дотримуватися балансу та підбирати подушки так, щоб вони виглядали доречно і стильно.

Надто великі дзеркала

Хоча дзеркала допомагають візуально розширити простір, масивні моделі на всю стіну часто спотворюють інтер'єр. Великі полотна виглядають важко та інколи свідчать про відсутність доброго смаку.

Набагато краще виглядають невеликі дзеркала в тонких або стриманих рамах. Їх варто розміщувати там, де вони доречні - у передпокої чи спальні.

Занадто великі дзеркала вийшли з моди (фото: Freepik.com)

Застаріла оббивка та текстиль

Навіть найкращі меблі з часом втрачають привабливість через потерту оббивку або застарілий текстиль. Вицвілі дивани та старомодні штори моментально псують загальне враження від інтер’єру.

Щоб уникнути цього, потрібно регулярно оновлювати текстиль і вибирати стримані рішення. Однотонні тканини або легка заміна оббивки допоможуть освіжити вигляд кімнати без великих витрат.

Посуд із тріщинами та сколами

Зберігати пошкоджений посуд - не лише неестетично, а й небезпечно для здоров’я. Тріщини та сколи можуть призвести до травм або опіків, якщо тарілка або чашка раптом трісне остаточно. Окрім того, подряпаний посуд погіршує загальне враження від сервірування столу.