Працює завжди: 10 безсмертних правил декорування, які зроблять будь-яку кімнату кращою

Декорування не обов'язково має бути важким, дорогим чи стресовим процесом. Будь то перша квартира або оновлення давно знайомого дому, інколи для створення ідеального простору досить кількох простих правил.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на видання Real Simple розповідає, як за допомогою простих правил та лайфхаків змінити вигляд ваших кімнат на кращий.

Прості способи покращити вигляд кімнати

Математика кольорової палітри

Для безпомилкової кольорової схеми виберіть один колір, який займатиме 60% кімнати, другий - 30%, а третій, яскравіший, - для решти 10%. Це дозволить створити гармонійний та збалансований вигляд.

Легка формула для передпокою

Для передпокою достатньо місця для сидіння, дзеркала та столика (або полиці) - і кімната виглядатиме завершеною. Маленький килим допоможе чітко окреслити простір і додасть затишку.

Високе розташування штор

Розташовуйте штори високо, між стелею та верхом вікна - це зробить простір вищим. Також важливо, щоб нижня частина штор лише торкалася підлоги, не збираючи складки.

Високо розташовані штори змінюють весь інтер'єр (фото: Freepik.com)

Зміна форм

Якщо меблі у вітальні в основному прямокутні або квадратні, виберіть круглий столик для кави чи відкидний стіл для досягнення балансу. Це додасть простору м'якості та гармонії.

Правильний розмір столика для кави

Ідеальний столик для кави має бути шириною на дві третини менше, ніж диван, і кілька сантиметрів нижчим за сидіння (зазвичай висота 35-40 см). Це забезпечить пропорційність і комфорт.

Стратегічне використання дзеркал

Повісивши дзеркало навпроти вікна, ви зможете відбивати світло і створити ілюзію більшого простору. Ідеальна висота для дзеркала - 150 см від підлоги до його центру.

Математика декоративних подушок

Розмістіть одну квадратну подушку 50 см на кожному кінці, одну 40 см в однотонному кольорі та одну зі стриманим візерунком у центрі, накладаючи їх одну на одну. Це створить стильний і збалансований вигляд.

Правильне розташування подушок може створити "магічний" ефект (фото: Freepik.com)

Правильне розташування килимів

Килим не повинен "плавати" в центрі кімнати. Розмістіть його так, щоб він знаходився під передніми ніжками крісел, дивану або ліжка, щоб закріпити простір.

Гра з візерунками

Не бійтеся змішувати візерунки! Комбінуйте великі, яскраві принти з менш помітними, маленькими візерунками у доповнюючих кольорах — так ви точно не помилитесь.

Думайте трійками

Аксесуари однакового розміру на полиці чи столі виглядають краще, коли їх групуєте непарними числами. Парна кількість може виглядати занадто симетрично і безжиттєво.